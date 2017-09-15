تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لأحد المشاركين في حراك 15 سبتمبر في مدينة جدة يعرض فيها مطالبه خلال وقفته الاحتجاجية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد حمل المواطن السعودي لافتة كتب عليها: ” أرفع صوتي للعلن..بلد الامان ذل وهوان..تعشمنا في سلمان خير طلع خيره للغير”.

وقال المواطن في كلمته : “من أرض الممكلة من جدة نطالب نحن كشعب بالحد من البطالة وتوفير السكن”.

وتمكنت دعوات الحراك التي اطلقت على مواقع التواصل الاجتماعيّ في السعودية، من اجتذاب مؤيدين كثر متعددي المشارب والانتماءات، حتى إن وسم “#حراك_15_سبتمبر” تصدّر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في السعودية خلال الساعات الماضية.

ويقول ناشطو الحراك إن تحركاتهم اليوم تهدف إلى “معالجة الفقر والبطالة وأزمة السكن، ورفع الظلم عن المرأة، وتحسين مستوى الخدمات، وإطلاق المعتقلين”.

ويؤكد هؤلاء النشطاء إن “تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد يدفعنا إلى مضاعفة الجهد للحراك القادم، حماية لبلادنا من هذا الطائش الذي يورد بلادنا المهالك”.