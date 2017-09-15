قال السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة” محمد الهاشمي الحامدي، إن تدهور الأمور بالسعودية وتحولها إلى ما وصفه بـ”مملكة الخوف”، هو أمر طبيعي بسبب سياسات محمد بن سلمان الذي وصفه بـ”الشاب قليل الخبرة المفتون بالسيسي وابن زايد”.

ودوّن “الهاشمي” عبر نافذته الخاصة بتويتر وفقا لما رصده (وطن) ما نصه: “مملكة الخوف خائفة.. نتيجة طبيعية لسياسات شاب قليل الخبرة افتتن بخبرات السيسي وبن زايد في القمع وإذلال أعناق الأحرار.”

مملكة الخوف خائفة..

نتيجة طبيعية لسياسات شاب قليل الخبرة افتتن بخبرات السيسي وبن زايد في القمع وإذلال أعناق الأحرار. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وتابع معلقا على تغريدة الكاتب تركي الحمد عن “الحداثة” بقوله:”تسمون القمع وكبت الحريات واعتقال ولي العهد الشرعي والسفر لتل أبيب توددا لنتنياهو ودفع 480 مليار لأمريكا حداثة؟ ما هذا الذلّ والدجل؟ استحوا!!”.

تسمون القمع وكبت الحريات واعتقال ولي العهد الشرعي والسفر لتل أبيب توددا لنتنياهو ودفع 480 مليار لأمريكا حداثة؟

ما هذا الذلّ والدجل؟

استحوا!! pic.twitter.com/XXYIew9IKZ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

واختتم “الهاشمي” بقوله: “يكفي دليلا قاطعا على خذلان السيسي وبن زايد ومحمد بن سلمان أن في المدافعين عنهم تركي الحمد ومحمد آل الشيخ وعبد الرحمن الراشد وقنوات ام بي سي.”.