في إطار مواجهة السلطات لـ”#حراك_15_سبتمبر”، كشف حساب “ساحة البلد” على موقع “تويتر” أن العاصمة السعودية الرياض تحولت إلى ثكنة عسكرية، مؤكدا قيام السلطات بإغلاق عدد كبير من المساجد خشية خروج المظاهرات منها كما هو متوقع.

وقال حساب “وسط البلد” في تدوينات له عبر موق التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عاجل | الرياض تتحول لثكنة عسكرية والحواجز تغلق الكثير من الشوارع. كما تم إغلاق عدد كبير من المساجد.”.

عاجل | الرياض تتحول لثكنة عسكرية والحواجز تغلق الكثير من الشوارع. كما تم إغلاق عدد كبير من المساجد. pic.twitter.com/VJqGCSWbTk — ساحة البلد (@SahatAlbalad) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وأوضح بأن السلطات قامت بإغلاق العديد من المساجد التي تم تحديها كنقاط انطلاق للحراك قائلا: “عاجل من الرياض | إغلاق مسجد بن نحيت في النظيم وإعتقال المؤذن.”

عاجل من الرياض | إغلاق مسجد بن نحيت في النظيم وإعتقال المؤذن. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

واضاف أنه تم إغلاق مسجد ابن عباس والشوارع المحيطة، بالاضافة لاعتقال الشيخ محمد حلواني واغلاق مسجد الملك فهد بالطائف.

عاجل من الطائف | إغلاق مسجد ابن عباس والشوارع المحيطة. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وكان حساب “حراك 15 سبتمبر” الرسمي قد نشر مقترحات بأماكن التجمع داعيا الجميع لتزويده باماكن اخرى تناسب تحقيق الهدف.

وقال في تدوينات له عبر “تويتر” :” #حراك_15_سبتمبر قائمة المساجد التي يمكن أن يتوجه لها الأفراد الذين لم يتمكنوا من تكوين مجموعات لصلاة العشاء وينطلقوا منها للحراك”.

#حراك_15_سبتمبر

قائمة المساجد التي يمكن أن يتوجه لها الأفراد الذين لم يتمكنوا من تكوين مجموعات لصلاة العشاء وينطلقوا منها للحراك pic.twitter.com/eYNR0DjFpN — حراك 15 سبتمبر (@7arakAlharamain) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف: “الذين يرغبون ترشيح مساجد للمدن التي لم تذكر في القائمة يمكنهم مراسلة هذا الحساب على ايميل [email protected] بالمسجد المقترح”.