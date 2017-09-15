في إطار مواجهة السلطات لـ”#_15_سبتمبر”، كشف حساب “ساحة البلد” على موقع “” أن العاصمة تحولت إلى ، مؤكدا قيام السلطات بإغلاق عدد كبير من المساجد خشية خروج المظاهرات منها كما هو متوقع.

 

وقال حساب “وسط البلد” في تدوينات له عبر موق التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عاجل | الرياض تتحول لثكنة عسكرية والحواجز تغلق الكثير من الشوارع. كما تم إغلاق عدد كبير من المساجد.”.

وأوضح بأن السلطات قامت بإغلاق العديد من المساجد التي تم تحديها كنقاط انطلاق للحراك قائلا: “عاجل من الرياض | إغلاق مسجد بن نحيت في النظيم وإعتقال المؤذن.”

واضاف أنه تم إغلاق مسجد ابن عباس والشوارع المحيطة، بالاضافة لاعتقال الشيخ محمد حلواني واغلاق مسجد الملك فهد بالطائف.

وكان حساب “” الرسمي قد نشر مقترحات بأماكن التجمع داعيا الجميع لتزويده باماكن اخرى تناسب تحقيق الهدف.

 

وقال في تدوينات له عبر “تويتر” :” #حراك_15_سبتمبر قائمة المساجد التي يمكن أن يتوجه لها الأفراد الذين لم يتمكنوا من تكوين مجموعات لصلاة العشاء وينطلقوا منها للحراك”.

وأضاف: “الذين يرغبون ترشيح مساجد للمدن التي لم تذكر في القائمة يمكنهم مراسلة هذا الحساب على ايميل [email protected] بالمسجد المقترح”.