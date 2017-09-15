سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة من الداعية المصري المقرب من النظام خالد الجندي، وذلك على إثر إفتائه بحرمة شتم “إسرائيل”، لأنها تعود إلى اسم نبي بحسب قوله.

وقالت بن قنة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة بها احتفاء صفحة “إسرائيل بالعربية” بتصريحاته:” خالد الجندي:لا يجوز شتم اسرائيل رغم موقفنا العدائي منها لان اسرائيل اسم نبي من أنبياء الله.. طيب ومحمد مرسي..مش اسمه محمد على اسم رسول الله؟”.

خالد الجندي:لا يجوز شتم اسرائيل رغم موقفنا العدائي منها لان اسرائيل اسم نبي من أنبياء الله..

طيب ومحمد مرسي..مش اسمه محمد على اسم رسول الله؟ https://t.co/goikC7Tbxe — خديجة بن قنة (@Benguennak) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وكان الداعية المصري الموالي لنظام “السيسي” خالد الجندي قد أفتى بحرمة إطلاق الشتائم على “إسرائيل”.

وقال “الجندي” خلال برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية “dmc” المملوكة للجيش المصري إن “إسرائيل” هو نبي من أنبياء الله، ولا يجوز شتم اسمه، مضيفا أنه يختلف عن إسرائيل الدولة المعادية، وفق قول، على الرغم من كونه يعلم بأن من يشتم إسرائيل يقصد “الكيان الصهيوني”.