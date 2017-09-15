سخر الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة “العرب” القطرية جابر بن ناصر المري، من المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وذلك بعد ان حاول زاعما بان قطر هي من تقف خلف #حراك_15_سبتمبر، متناسياً أنه هو من كان المحرض الاول لهذا الحراك، بعد أن طالب الدوحة بعدم التعرض للمظاهرات السلمية التي زعمها آنذاك، مشددا بأن اعتراضها يرقى لجريمة حرب.

وقال “المري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المستشار أخذته العزة بالأثم، ويحاول إلصاق #حراك_15_سبتمبر بـ #قطر، في محاولة يائسة لتبرئة نفسه كمسبب للحراك. . الحمد لله الذي جعل خصمنا كهذا”.

المستشار أخذته العزة بالأثم، ويحاول إلصاق #حراك_15_سبتمبر بـ #قطر، في محاولة يائسة لتبرئة نفسه كمسبب للحراك.

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الحمد لله الذي جعل خصمنا كهذا — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف في تدوينة أخرى: ” لم يكن يعلم عندما شرعن الحراك السلمي، بأنه يعيش في دولة محتقنة بشباب لا يملك أدنى مقومات الحياة الكريمة، فقالوا له يادليم: نحن أولى بالحراك”.

لم يكن يعلم عندما شرعن الحراك السلمي، بأنه يعيش في دولة محتقنة بشباب لا يملك أدنى مقومات الحياة الكريمة، فقالوا له يادليم: نحن أولى بالحراك. — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وكان “القحطاني” قد شن هجوما عنيفا على قطر، زاعما بانها هي من تقف خلف “حراك 15 سبتمبر”. وقال في تدوينات له عبر حسابه عكست تخوفه منها على الرغم من ادعاءاته بغير ذلك: ” اليوم درس بوحدتنا ل #قذافي_الخليج الذي مول ما اسماه ثورة حنين والتجمعات التي يعلنها الفقيه واعتصام رمضان ونكتة اليوم #ضد_موامره_15_سبتمبر”.

اليوم درس بوحدتنا ل #قذافي_الخليج الذي مول ما اسماه ثورة حنين والتجمعات التي يعلنها الفقيه واعتصام رمضان ونكتة اليوم

#ضد_موامره_15_سبتمبر — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف: “الوعد بعد 24 ساعة حين نضحك على انهيار مؤامرة الحمدين فالشعب السعودي صف واحد مع قيادته،وأكرر التحذير ل #قذافي_الخليج من أي جرائم حرب يرتكبها”.

الوعد بعد 24 ساعة حين نضحك على انهيار مؤامرة الحمدين فالشعب السعودي صف واحد مع قيادته،وأكرر التحذير ل #قذافي_الخليج من أي جرائم حرب يرتكبها — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

ولم يكن يعلم المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني بأن تغريداته التي دعا فيها قطر لاحترام حق التظاهر السلمي الذي اختلقه هو ولجانه الإلكترونية سيرتد عليه وعلى السعودية.

وقال “القحطاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر يوم 21 آب/أغسطس الماضي تحت مزاعم وجود تظاهرات في قطر ضد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محذرا من قمع المظاهرات باعتباره جريمة حرب: “على #قذافي_الخليج الاستجابة لنداءات الشعب القطري السلمية وأن لاينجرف ويقلد قدوته الذي تم بث نهايته الأليمة على شاشة قناته”.

على #قذافي_الخليج الاستجابة لنداءات الشعب القطري السلمية وأن لاينجرف ويقلد قدوته الذي تم بث نهايته الأليمة على شاشة قناته. — سعود القحطاني (@saudq1978) ٢١ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة اخرى: “على #قذافي_الخليج أن يعلم أن أي محاولة لقمع الحراك السلمي للشعب القطري الشقيق على يد القوات الأجنبية ستكون عاقبته وخيمة؛ فهي جريمة حرب”.