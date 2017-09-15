حذرت وزارة الخارجية القطرية مواطنيها في بيان الجمعة من السفر إلى مصر قائلة إن التحذير فرضته الإجراءات الأمنية المصرية.

وقال البيان الذي نشر على موقع الوزارة “حذرت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المواطنين القطريين من السفر إلى جمهورية مصر العربية”، مشيرة إلى أن هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر”.

وتعصف بالمنطقة أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه قطر بشدة .

وتؤكد قطر انها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد بدأت بالتحريض على المقيمين القطريين بعد المشادات والتلاسنات التي شهدها الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة قبل أيام.