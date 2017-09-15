ضمن ركاب “” حاول الداعية السعودي المعروف والمقرب من نظام آل سعود، هو الآخر بطريقته تخويف وإرهاب الشعب من المشاركة في #حراك_15سبتمبر اليوم الجمعة، وذلك عن طريق تذكيرهم بمصير وما حدث بها من خراب.

 

ونشر “الكلباني” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) صورة شملت إحصائية للدمار الذي حل بسوريا معلقا عليها ومحذرا من تظاهرات اليوم بقوله:”فاعتبروا يا أولي الأبصار”

 

وتابع في تغريدة أخرى: “سلوا اللاجئين في الخيم عن فضل الرصيف في الوطن!”

 

لتعصف بتغريدة “الكلباني” موجة من التعليقات اللاذعة، التي استنكرت تصريحاته واتهامه للشعب السوري ولثورته بأنه السبب وراء خراب البلاد، وليس طمع وتجبر طاغية ظالم مثل .

 

ورد السياسي والناشط السوري غسان ياسين على “الكلباني” بقوله:”تغريدة وضيعة وأسلوب سافل ومنحط.. قتال السوريين لإيران في قلب سوريا هو دفاع عنكم يا تبع الأمن والأمان”

 

وكذلك غرد الإعلامي موسى العمر ليرد على الداعية السعودي بقوله:”فضيلة الشيخ عادل حفظه الله .. ثار السوريون ضد ظالم طاغي حقير اسمه بشار .. قتل اهلنا ويتم اطفالنا ودمر وطننا ، كأنك تقول : الحق علينا مو عليه”

 

وتابع: “لك كل الحق في الا تتمنى لبلدك ما حدث لبلادي واكثر من ثار لم يكن ليعلم هذا الثمن الباهظ .. لكن ارجوك .. نحن شعب ظلمنا مرتان .. تحياتي لكم”

 

وقال حساب “أبو أسامة”:”يعني بإختصار يقصد أنه لوقامت ثورةفي المهلكة سيكون مصيرالشعب المسلم في ما يسمى بالسعودية نفس مصير السوريين بالطبع فآل سعود مجرمون كآل الأسد”

 

وغرد الإعلامي السوري هادي العبدالله:”أحترمك جداً، تعلم جيداً أننا منذ 6 سنوات نقاتل إيران نيابة عنكم، ولولا سوريا لوصلت إيران لبلادكم! ليست الثورة السبب.. بل بشار..وتخاذلكم”

 

ودون حساب “بندر الودعاني” ما نصه:”الحكومات العربية بما فيها الحكومة  طعنت الشعبي السوري فالظهر وخذلوة بل وساعدو في شتات كلمته لايريدون نجاح ثورته لكي لا ياتيهم الدور”

 

وتابع”ويوما ما ستعود علاقه الحكومه السعودية مع بشار رسميا…  ولكن اريد ان اخبرك ان ماحصل في سوريا قدر وسياتي دور السعودية ولن يمنعه وطنيه زائفه😉” حسب وصفه.

 

وأكد المنظمين لـ #حراك_15سبتمبر، أن فعاليات التظاهر بالمملكة ستبدأ اليوم عقب صلاة العشاء، مرشحين عدد من المساجد بشتى مدن المملكة ستكون بداية الانطلاقة لهذا الحراك.. حسب وصفهم.