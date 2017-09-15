ضمن ركاب “علماء السلطان” حاول الداعية السعودي المعروف عادل الكلباني والمقرب من نظام آل سعود، هو الآخر بطريقته تخويف وإرهاب الشعب من المشاركة في #حراك_15سبتمبر اليوم الجمعة، وذلك عن طريق تذكيرهم بمصير سوريا وما حدث بها من خراب.

ونشر “الكلباني” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) صورة شملت إحصائية للدمار الذي حل بسوريا معلقا عليها ومحذرا من تظاهرات اليوم بقوله:”فاعتبروا يا أولي الأبصار”

{ فاعتبروا يا أولي الأبصار } pic.twitter.com/4JUkGXPEAk — عادل الكلباني (@abuabdelelah) September 14, 2017

وتابع في تغريدة أخرى: “سلوا اللاجئين في الخيم عن فضل الرصيف في الوطن!”

سلوا اللاجئين في الخيم عن فضل الرصيف في الوطن! — عادل الكلباني (@abuabdelelah) September 14, 2017

لتعصف بتغريدة “الكلباني” موجة من التعليقات اللاذعة، التي استنكرت تصريحاته واتهامه للشعب السوري ولثورته بأنه السبب وراء خراب البلاد، وليس طمع وتجبر طاغية ظالم مثل بشار الأسد.

ورد السياسي والناشط السوري غسان ياسين على “الكلباني” بقوله:”تغريدة وضيعة وأسلوب سافل ومنحط.. قتال السوريين لإيران في قلب سوريا هو دفاع عنكم يا تبع الأمن والأمان”

تغريدة وضيعة وأسلوب سافل ومنحط.. قتال السوريين لإيران في قلب سوريا هو دفاع عنكم يا تبع الأمن والأمان — غسان ياسين (@ghassanyasin) September 14, 2017

وكذلك غرد الإعلامي موسى العمر ليرد على الداعية السعودي بقوله:”فضيلة الشيخ عادل حفظه الله .. ثار السوريون ضد ظالم طاغي حقير اسمه بشار .. قتل اهلنا ويتم اطفالنا ودمر وطننا ، كأنك تقول : الحق علينا مو عليه”

فضيلة الشيخ عادل حفظه الله .. ثار السوريون ضد ظالم طاغي حقير اسمه بشار .. قتل اهلنا ويتم اطفالنا ودمر وطننا ، كأنك تقول : الحق علينا مو عليه — موسى العمر (@MousaAlomar) September 14, 2017

وتابع: “لك كل الحق في الا تتمنى لبلدك ما حدث لبلادي واكثر من ثار لم يكن ليعلم هذا الثمن الباهظ .. لكن ارجوك .. نحن شعب ظلمنا مرتان .. تحياتي لكم”

لك كل الحق في الا تتمنى لبلدك ما حدث لبلادي واكثر من ثار لم يكن ليعلم هذا الثمن الباهظ .. لكن ارجوك .. نحن شعب ظلمنا مرتان .. تحياتي لكم — موسى العمر (@MousaAlomar) September 14, 2017

وقال حساب “أبو أسامة”:”يعني بإختصار يقصد أنه لوقامت ثورةفي المهلكة سيكون مصيرالشعب المسلم في ما يسمى بالسعودية نفس مصير السوريين بالطبع فآل سعود مجرمون كآل الأسد”

يعني بإختصار يقصد أنه لوقامت ثورةفي المهلكة سيكون مصيرالشعب المسلم في ما يسمى بالسعودية نفس مصير السوريين بالطبع فآل سعود مجرمون كآل الأسد — أبو أسامة (@AbuUsamaE) September 14, 2017

وغرد الإعلامي السوري هادي العبدالله:”أحترمك جداً، تعلم جيداً أننا منذ 6 سنوات نقاتل إيران نيابة عنكم، ولولا ثورة سوريا لوصلت إيران لبلادكم! ليست الثورة السبب.. بل بشار..وتخاذلكم”

أحترمك جداً، تعلم جيداً أننا منذ 6 سنوات نقاتل إيران نيابة عنكم، ولولا ثورة سوريا لوصلت إيران لبلادكم!

ليست الثورة السبب.. بل بشار..وتخاذلكم — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) September 14, 2017

ودون حساب “بندر الودعاني” ما نصه:”الحكومات العربية بما فيها الحكومة السعودية طعنت الشعبي السوري فالظهر وخذلوة بل وساعدو في شتات كلمته لايريدون نجاح ثورته لكي لا ياتيهم الدور”

الحكومات العربية بما فيها الحكومة السعودية طعنت الشعبي السوري فالظهر وخذلوة بل وساعدو في شتات كلمته لايريدون نجاح ثورته لكي لا ياتيهم الدور — بندر الودعاني (@Bn6Al) September 15, 2017

وتابع”ويوما ما ستعود علاقه الحكومه السعودية مع بشار رسميا… ولكن اريد ان اخبرك ان ماحصل في سوريا قدر وسياتي دور السعودية ولن يمنعه وطنيه زائفه😉” حسب وصفه.

ويوما ما ستعود علاقه الحكومه السعودية مع بشار رسميا… ولكن اريد ان اخبرك ان ماحصل في سوريا قدر وسياتي دور السعودية ولن يمنعه وطنيه زائفه😉 — بندر الودعاني (@Bn6Al) September 15, 2017

وأكد المنظمين لـ #حراك_15سبتمبر، أن فعاليات التظاهر بالمملكة ستبدأ اليوم عقب صلاة العشاء، مرشحين عدد من المساجد بشتى مدن المملكة ستكون بداية الانطلاقة لهذا الحراك.. حسب وصفهم.