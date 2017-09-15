قال حساب “العهد الجديد” بتويتر، إن النظام السعودي هو من روج لـ #حراك_15سبتمبر وضخمه إعلاميا ليبرر حملة الاعتقالات الشرسة التي قام بها ضد عدد من العلماء والساسة المعارضين.. حسب وصفه.

ودون “العهد الجديد” عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” وفقا لما رصده (وطن) ما نصه:”ضخّمت الدولة حراك 15 سبتمبر لتُبرر الإعتقالات التي قامت بها، لكنها لم تدرك أنها أهدت المعارضة دفعة معنوية وتجربة جديدة ستقود إلى أعمال أكبر.”

وأكد المنظمين لـ #حراك_15سبتمبر، أن فعاليات التظاهر بالمملكة ستبدأ اليوم عقب صلاة العشاء، مرشحين عدد من المساجد بشتى مدن المملكة ستكون بداية الانطلاقة لهذا الحراك.. حسب وصفهم.

وذكر حساب “#حراك_15سبتمبر” بـ”تويتر”: “نصيحتنا للمجموعات التي تستطيع التنسيق فيما بينها أن تختار أماكن أخرى حتى تكون بعيدة عن استعداد الجهاز الأمني وعليهم بمضاعفة الحذر والكتمان.، ونؤكد أن الوقت المرشّح هو غدا بعد صلاة العشاء لكن المجموعات التي تستطيع التنسيق فيما بينها ليست ملزمة بوقت محدد.”