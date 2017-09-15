كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن السبب الذي يمنعها من شراء أحدث فئة من هاتف “آيفون” الجديد الذي تم طرحه أخيراً من قبل شركة “أبل” الأمريكية.

وداعبت النجمة الإماراتية أحلام جمهورها عبر صفحتها بموقع “تويتر”، قائلة :”كنت ابي اشتري الآيفون الجديد. لكن البصمة بالوجه وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي ع القمر وفتحه. مدري احس صعبة”.

كنت ابي اشتري الايفون الجديد

لكن البصمة بالوجه

وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي ع القمر

وافتحه 💅🏻💅🏻مدري احس صعبه 🤳🏻😝 — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وأثارت التغريدة غضب متابعي أحلام الذين اتهموها بالغرور والتعالي على الناس، في حين دافع البعض عنها باعتبارها مجرد مزحة ولا تستحق كل هذا الهجوم.

وفاجأت شركة “أبل” مستخدمي هواتفها الذكية، أن هاتف “ آيفون X” الجديد يتم فتحه عن طريق تقنية بصمة الوجه أو “Face ID” للتعرف على الوجه “ثلاثي الأبعاد”، والتي ستستخدمها الشركة الأمريكية بديلاً لمستشعر بصمة الإصبع.

وحذر الخبراء من أن تقنية التعرف على الوجه الجديدة التى طرحتها شركة أبل بهاتف آيفون X يمكن أن يساء استخدامها من قبل اللصوص، فقد يجبر مستخدمو آيفون X على فتح هواتفهم لسرقة المعلومات ومسحها ومطالبتهم بمبالغ مالية ضخمة مقابل استعادتها، بالإضافة إلى إمكانية استغلالها من قبل الأزواج لأغراض المراقبة والتجسس على الرسائل والمحادثات.