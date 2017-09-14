في تدوينة تعكس مدى ضحالة الفكر الليبرالي العربي القائم على الترهيب والمنافي لحقيقة “الليبرالية” القائمة على الديمقراطية الانتخابية والتعددية وسيادة رأي الأغلبية، زعم كبير ليبراليي الخليج الكاتب السعودي والمقرب من القيادة الجديدة بالسعودية تركي الحمد أن المملكة تتجه نحو “الحداثة” رغما عن الجميع، مشددا انه بدونها ستبقى السعودية جسد بلا روح، على حد زعمه.

وقال “الحمد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” السعودية تتجه نحو الحداثة وإن رغمت انوف، فالحداثة هي روح العصر،ورفضها هو رفض للعالم الحديث.انها قضية بقاء أو فناء وليست مجرد مسألة سجالية”.

السعودية تتجه نحو الحداثة وإن رغمت انوف، فالحداثة هي روح العصر،ورفضها هو رفض للعالم الحديث.انها قضية بقاء أو فناء وليست مجرد مسألة سجالية.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) September 14, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى ردا على الكاتب الليبرالي “محمد آل الشيخ” الذي سخر من الداعية عوض القرني الذي تم اعتقاله منذ أيام بانه سيكفره: ” هم يكفرون كل أحد لا يسير على نهجهم اخي ابا عبداللطيف..الحداثة روح العصر ومن لا يتبناها بكامل أبعادها يتحول إلى جسد بلا روح..اي جثة هامدة”.

هم يكفرون كل أحد لا يسير على نهجهم اخي ابا عبداللطيف..الحداثة روح العصر ومن لا يتبناها بكامل أبعادها يتحول إلى جسد بلا روح..اي جثة هامدة.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) September 14, 2017

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “تركي الحمد” مؤكدين بان المملكة العربية السعودية ستبقى قبلة الإسلام والمسلمين وإن رغمت انوف، مستنكرين واصفين حديثه بالتوحش الفكري المتطرف ولا علاقة له بالحداثة التي يزعم تبنيها.

https://twitter.com/oahazazi/status/908245485688893440

حداثتك يادكتور كالمثل الشعبي القائل ( اشربي ولا العصا) فيها ارغام انوف ورفضها رفض للحياة هذا توحش فكري متطرف وليست حداثة ..!! — زيد الحسناوي ،،، (@zaid_alhasnawi) September 14, 2017

وإن رغمت انوف !!!

مصطلح لا يمكن ان يصدر من ديمقراطي يرضى بالآخر ويحترم رأيه !!! — عبدالعزيز آلحيان (@abdulazizll) September 14, 2017

الحداثة بالملكية الوراثية هههههههههههه

اذا لم تستح قل ما شئت — khalid (@deep_moody) September 14, 2017

الحداثة التي لا تمس بثوابتنا الدينة والتي اختص الله بها بلادنا وعاداتناالتي نعتز بها نحن معهااما حداثتك ومنهم على شاكلتك عشم ابليس في الجنة — احمد بن ثالبة (@binthaliba) September 14, 2017