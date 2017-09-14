سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك على إثر حملة الاعتقالات التي شنها على الدعاة والأكاديميين لمجرد أنهم التزموا الصمت خلال الأزمة الخليجية ولم يتطاولوا على قطر حسب رغبته.

وقالت “عويس” في تدوينة له عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” ساخرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لرعبه من “الصامتين”: ” جميل أن تمهّد لعهدك الشبابيّ بالقمع والأجمل حين تتحدث عن المعارضة المزعومة عند جارتك في حين أنك مرعوب من الصامت فما بالك بالمعارض!”.

واصلت السلطات السعودية حملة الاعتقالات المكثفة ضد أكاديميين وكتاب وصحافيين ومحللين اقتصاديين قريبين من التيار الإسلامي، لليوم الثالث على التوالي، بتهم متفرقة أبرزها “الصمت عن قطر”، وعدم المشاركة في الحملة الإعلامية ضدها، منذ اختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا) وبث تصريحات ملفقة فيها نهاية مايو/أيار الماضي.

واعتقلت السلطات السعودية، بحسب منظمة “القسط” لدعم حقوق الإنسان في السعودية، كلاً من المحلل الاقتصادي والكاتب، عصام الزامل، والمفكر والباحث الإسلامي التنويري، عبدالله المالكي، والدكتور حمود العمري، والباحث الإسلامي وليد الهويريني، والدكتور مصطفى الحسن، بالإضافة إلى مذيع قناة المجد واسعة الانتشار، فهد السنيدي، والداعية بالحرس الوطني السعودي والمقرب من السلطات، غرم البيشي، والأكاديمي الدكتور خالد المهاوش، والدكتور محمد الهبدان، والدكتور محمد الخضيري، والدكتور عبدالمحسن الأحمد، وإبراهيم الحارثي ومحمد الشنار وعلي با دحدح وعادل با نعم، وآخرين تجاوز عددهم الخمسين شخصاً.

يشار إلى أن عصام الزامل يعمل مستشاراً اقتصادياً لدى الحكومة السعودية، وسبق له أن مثل الحكومة في مؤتمرات عديدة آخرها مؤتمر اقتصادي عقد في واشنطن، وذلك في طريق المملكة للتحول نحو سياسة السوق المفتوحوتبني سياسات نيوليبرالية في الاقتصاد.

واعتقلت السلطات كذلك الدكتور خالد العودة، بعد أن أكد عبر “تويتر” نبأ اعتقال أخيه الداعية الإسلامي، سلمان العودة، والذي اعتقل رفقة عدد من الدعاة الإسلاميين يوم الأحد الماضي، ومنهم عوض القرني وعلي العمري ويوسف الأحمد وحسن فرحان المالكي والشاعر زياد بن حجاب بن نحيت ابن أمير قبيلة حرب، إحدى أكبر قبائل المملكة العربية السعودية عدداً.

وتزامنت حملة الاعتقالات مع موجة كبيرة من اعتزال عشرات الكتّاب والمثقفين السعوديين لفضاء وسائل التواصل الاجتماعي خوفاً من التعرض للاعتقال، فيما اضطر الكثير منهم لكتابة تغريدات لمهاجمة قطر، بعد أن أصبحت تهمة الصمت عن قطر جريمة تستوجب الاعتقال، وفق مصادر حقوقية