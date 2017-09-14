تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يحوي “شيلة سعودية” يحمل بوستر دعائي لنجمة الافلام الإباحية “ميا خليفة”.

ووفقا لما تم تداوله فقد نشرت قناة “شخبوط” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” شيلة سعودية تحمل اسم: “سهم عينه رماني” لصاحبيها فهد بن فصلا وعبد الله آل جفران، دون معرفة صاحب التصميم الدعائي لهذا الشيلة التي أرفقت بصورة النجمة الإباحية.

وتعد الشيلات نوعاً من الغناء الشعبي المعروف في السعودية ودول الخليج، والتي شهدت رواجاً غير مسبوق في الآونة الأخيرة، إلى حدٍ دفع مغني الشيلات للغناء عن مواضيع سياسية هامة مثل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية، والأزمة الخليجية.

يشار إلى أن ميا خليفة (24 عاماً)، نالت شهرةً عربيةً واسعةً في العام 2014 بعد أن أصبحت أول ممثلة أفلام جنسية من أصول عربية.