تداول ناشطون مصريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” شهادة وفاة لأحد المتوفين الذي قتلتهم قوات الأمن المصرية في منطقة أرض اللواء بالمهندسين التابعة لمحافظة الجيزة.

ووفقا لشهادة الوفاة المتداولة، فإنها تعود للشاب عمر إبراهيم نجل المفكر المصري إبراهيم رمضان الديب البالغ من العمر 23 عاما، حيث ظهر في شهادة الوفاة بأن سبب الوفاة هو “قرار نيابة رقم 79 لسنة 2017 أمن دولة”.

«أ.ح.ا»

مشرحة زينهم – شهادة وفاة

اسم المتوفي: محمد إبراهيم الديب

أسباب الوفاة: «قرار نيابة رقم 79 لسنة2017 أمن دولة»#تحيا_مصر #تحيا_السيسي pic.twitter.com/3m9yG85VAk — وكالة أ.ح.ا للأنباء (@A7A_NewsAgency) September 14, 2017

وبحسب رواية السلطات الأمنية المصرية فقد توافرت لقطاع الأمن الوطني، معلومات عن وجود مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء من شقتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة واتخاذهما وكرين للاختباء وعقد لقاءاتهم التنظيمية والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات المنطقة المركزية”.

وتابعت الرواية الامنية قولها بأنه “تم توجيه مأمورية لضبط العناصر الإرهابية، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، ولدى اقتراب القوات من إحدى الشقتين، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على القوات، مما اضطرها إلى مبادلتهم إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين وإصابة 5 شرطيين”، وهو الامر الذي نفاه العديد من الناشطين بالإضافة لوالده الذي أكد بأن نجله مختفي قسريا منذ أشهر.