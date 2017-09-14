شنّ السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة” محمد الهاشمي الحامدي هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال “الحامدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع فيها مصور يوجه فيه كلمة لهم: ” إلى عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان لا تفرضوا علينا عقيدة الحكم الجبري. خلقنا الله أحرارا ولن نفرّط في كرامتنا بسبب نزواتكم.

إلى عبد الفتاح السيسي

ومحمد بن زايد

ومحمد بن سلمان

لا تفرضوا علينا عقيدة الحكم الجبري.

خلقنا الله أحرارا

ولن نفرّط في كرامتنا بسبب نزواتكم. pic.twitter.com/Fp7U3xVCDS — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) September 14, 2017

وقال “الحامدي” في كلمته المصورة الموجهة للمذكورين الثلاثة: “بلاش الحروب وبلاش التهور وبلاش التهديد بـ”رابعة” وبلاش الطغيان على البشر وبلا شانكم تفرضوا علينا في العالم العربي إننا نعيش على مزاجكم ومبادئكم وعقيديتكم”.

وأضاف قائلا: ” العقيدة اللي انت بتحكي عنها إحنا لا نقبلها..عقيدة الحكم الجبري لا نحبها..نحن نعرف عقيدة الإسلام الحر..عقيدة “ولقد كرمنا بني آدم”..عقيدة الشورى وعقيدة الديمقراطية وعقيدة العدل وعقيدة حقوق الإنسان”.

واختتم قائلا: “ما تفرضوا علينا نعيش في عصر الظلمات وتجيبونا بالقوة والبلطجة”.