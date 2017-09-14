وافق النظام المصري على إعادة فتح مكتب حركة حماس في القاهرة مع تعيين مندوب دائم عن الحركة بالمكتب.

وقالت مصادر مصرية إن وفد حركة حماس الذي يزور القاهرة اتفق مع المخابرات المصرية على تعيين مندوب للحركة في العاصمة المصرية والذي سيكون بمثابة ضابط تنسيق وارتباط لبحث المسائل المختلفة.

وينص الاتفاق بين الجانبين على تعيين مكتب تمثيل دائم للحركة في القاهرة من أجل متابعة قضايا الحركة والغزيين في مصر.

ويكون عضو حماس في القاهرة برتبة عضو مكتب سياسي، يتوافق على تسميته الطرفان. وحول الهدف من ذلك، أكدت مصادر مصرية أنه من أجل متابعة التفاهمات الجارية، خاصة بعدما وصلت إلى مرحلة من تنسيق أمني وسياسي عال.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصريين تفاهموا مع وفد المكتب السياسي التابع لحركة حماس على بقاء منسق من الحركة بصورة دائمة لديهم في مكتب خاص بالحركة، ليكون بمثابة الضابط الخاص بالتنسيق خصوصا في الملفات والقضايا الأمنية التي تطلبها مصر من قطاع غزة.

ويرى النظام المصري في افتتاح مكتب التمثيل الخاص بحركة حماس وتعيين ضابط تنسيق على مستوى عالي من أعضاء المكتب السياسي لحماس، خطوة مهمة تمثل تقدماً حقيقياً في العلاقات المصرية مع حركة حماس على حساب العلاقات الفلسطينية المصرية، بحسب موقع عرب 48.

ويزور وفد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس العاصمة المصرية القاهرة، حيث عقد سلسلة اجتماعات أمنية مختلفة مع رؤساء أجهزة الأمن في مصر، إلى جانب عقد بعض اللقاءات السياسية.