تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لمواطن يهاجم فيه رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، مطالبا إياه بالرحيل إلى “الجولان” في سوريا باعتبارها موطنه الاصلي ناعتا إياه بـ”الماسوني”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد قام المواطن بتحطيم عداد الكهرباء متعهدا بعدم دفع أي شيء سواء ثمن الكهربياء او الماء او الضرائب.

وبحسب الفيديو، فقد توجه المواطن بالحديث لرئيس الوزراء “هاني الملقي” قائلا: ” راح اخليها نار حمرا عليك وعلى حكومتك..بيكفي..ارحل ارحل روح على سوريا والجولان تبعتك..احترنا في جنسيتك لا غحنا عارفين إنك أردني ولا فلسطيني ولا جولاني..ماسوني أنت”.

وتابع قائلا: “استح..ولك عيب مصيتوا دمنا..طفح الكيل”، محذرا إياه (الملقي) من رياح “الحراك العتية” القادمة من الجنوب عليه وعلى امثاله.

واختتم حديثه قائلا: “ارحل..ولما يحطوا دولة زينة هاذيك الساعة راح ندفع ضرائب وندفع كل شيء”.

من جانبها، كشفت وسائل إعلامية أردنية بان السلطات الامنية ألقت القبض على المواطن الذي ظهر في هذا الشريط.