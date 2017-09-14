أكد ناشطون كويتيون بأن السلطات الإماراتية ألزمت جميع الفنادق الحائزة على ترتيب الأربعة نجوم فما فوق بتخصيص دور كامل من أدوارها وتجهيز جميع الغرف بكاميرات مراقبة عالية الدقة، على أن يتم تخصيصها للزائرين الكويتيين.

ووفقا للناشطين الكويتيين، فإنه فور دخول أحد الزائرين الكويتيين فأنه يتم تخصيص إحدى الغرف المجهزة بالكاميرات ليتم تصويره وإرسال الفيديو للأجهزة الأمنية ليتم ابتزازه فيما بعد.

وأطلق الناشطون الكويتيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا تصدر قائمة الهاشتاجات المتداولة في الكويت بعنوان: ” #فنادق_الامارات_تتجسس_علينا”، حذروا من خلاله الكويتيين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، مؤكدين بان الدولة التي أقدمت على اختراق وكالة الانباء القطرية وخلق الأزمة ليس ببعيد عليها أن تقوم بهتك اعراض الناس.

#فنادق_الامارات_تتجسس_علينا

والله اللي يروح الامارات مب صاحي

دوله تاسست ع الدعاره والمراقص

لا تثق فيها التجسس والفضائح جزء من حياتكم pic.twitter.com/JoFF0YwV4L — غـزاي (@alkoout_) September 13, 2017

اللي يخترق موقع ووسائل إعلام دولة مجاورة له ..

سيسهل عليه التجسس على رواد فندق وهتك سترهم

#فنادق_الامارات_تتجسس_علينا — yasser (@mw5tl) September 14, 2017

نصيحة للمسافرين لدولة الامارات اخذ الحيطة والحذر،حكامهم رضعوا من ثدي الدناءة والنجاسة حتى ثملوا لذا وجب التنبيه#فنادق_الامارات_تتجسس_علينا — تركي العبدالله 🤐 (@Turki_Alabdulla) September 13, 2017

تنبيه وتحذير للكويتيين#فنادق_الامارات_تتجسس_علينا

لحد يقول انتو تبالغون اللي سووه

في اهل #قطر خلانا ما نسنبعد شي — 🇰🇼 كويتي 🇶🇦 (@kuwiiiit) September 14, 2017

#فنادق_الامارات_تتجسس_علينا

واجب ديني أخوي مصيري

الدعاء للأشقاء بالإمارات

أن يهلك شامير الظبياني

الذي جعل من الإمارات

وكالة موساد فرع خليجي pic.twitter.com/C9afRqsF1A — ⭐️ناصر بن شغبان ⭐️ (@ALSHGHBAN) September 14, 2017

#فنادق_الامارات_تتجسس_علينا

يجب عدم السفر لبلد مافيه شيمه ولا شرف يصورون النزلاء بالفنادق للابتزاز — م.عبدالعزيز السبيعي (@Veg_w88) September 14, 2017

يشار إلى ان هذه ليست المرة الاولى التي يحدث فيها هذا الامر، فقد سبق وان تداول ناشطون سعوديون في نيسان/أبريل 2015 مقطع فيديو لشاب كويتي يحذر فيه أبناء الخليج القادمون إلى الامارات من مغبة وقوعهم لخطر التجسس عليهم وكشف خصوصياتهم.

وظهر في الفيديو شخص يمسك بكاميرة تجسس مزروعة أسفل شاشة الـ”LCD”، وموجهة باتجاهة السرير داخل غرفة أحد الفنادق في دبي.

وكان الكاتب الإماراتي المثير للجدل والمقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي، قد شن هجوما عنيفا على عنيفا تطاول كل الأعراف على رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الكويتية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح، متهما إياه بالوقوف في صف قطر في الازمة الخليجية.

وقال “المزروعي” في تدوينات مطولة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” خلا تهجمه على احد المغردين الكويتيين متهما إياه في شرفه:” يعقوب بشاره اقسم بالله ما ينفعك خالد العبدالله ولا المراسم كلها لا تخليني اخربها وانزل فيديو زوجتك “، وهو ما يؤكد تورط الإمارات في مثل هذه الاعمال القذرة.