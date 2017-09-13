وافقت الهيئة العامة للطيران المدني العُمانية (حكومية)، الأربعاء، على زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مطار صحار (شمال عُمان)، إلى 7 رحلات أسبوعية.

وتشغل الناقلة القطرية حالياً، ثلاث رحلات أسبوعياً بين مطاري صُحار (شمال عمان) والدوحة الدولي.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “توتير”، إنه من المقرر تسيير الرحلات الجديدة بدءاً من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومع تشغيل الرحلات الجديدة، يرتفع إجمالي الرحلات الأسبوعية من وإلى مطار صحار إلى 13 رحلة أسبوعياً؛ بينها ثلاث رحلات لشركة طيران السلام العمانية ومثلهم لطيران العربية الإماراتية.

وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي، دشنت الخطوط الجوية القطرية (حكومية) أولى رحلاتها إلى مطار صحار.

وتأتي تلك الخطط التوسعية للخطوط القطرية كخطوة جديدة منذ بدء الحصار الذي فرضته الدول المقاطعة.

وتعصف بالخليج، أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

والخطوط الجوية القطرية أو القطرية، تعتبر هي شركة الطيران الوطنية في قطر، وتتخذ من مطار حمد الدولي مركزاً لعملياتها، وتقدم خدماتها لأكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط، آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية وأستراليا.