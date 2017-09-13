لا زالت العصابات البوذية تُمارس جرائمها بحقّ مسلمي الروهينغا في ميانمار، وسط صمتٍ عالميّ غير مبرر، في وقتٍ فرّ ما يقرب من 300 ألف من الروهينغا إلى بنجلادش للنجاة من بطش البوذيين.

و”البوذية” واحدة من الأديان القديمة التي تعود لما قبل الميلاد، وظهرت في بلاد الهند بعد الديانة “الهندوسية” في القرن الـ5 قبل الميلاد.

والعداء للمسلمين في بورما تتزعمه جماعة (969) بقيادة الراهب “اشين ويراثو” الذي قضى عقوبة السجن عام 2003 لاتهامه بالتحريض على الكراهية الدينية، وافرج عنه عام 2012 وهو يشير الى نفسه بـ”ابن لادن بورما”.

واستعرضت قناة “متع عقلك” أبرز وأغرب الحقائق عن هذه الديانة البوذية في هذا الفيديو ..