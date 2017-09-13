قال سفير السعودية في جنيف إن “الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”، وفقا لمطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وتدعم هولندا وكندا قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يطالب بإجراء تحقيق دولي، ولكن سفير السعودية عبد العزيز الواصل فضل تحقيقا تقوم به لجنة يمنية محلية.

وقال الواصل للصحفيين “نعمل معا للتوصل إلى تسوية”.

وبدأت السعودية وحلفاؤها منذ عام 2015 تدخلا عسكريا ضد الحركة الحوثية الموالية لإيران التي تسيطر على معظم مناطق شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء. وأدت الحرب في اليمن إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص. ويرد الحوثيون بقصف المدن والقرى السعودية.

وأضاف الواصل “لا يوجد لدينا اعتراض على التحقيق ذاته، ولكن لدينا نقاش عن التوقيت، عما إذا كان هذا توقيتا مناسبا لتشكيل لجنة دولية، مع وجود صعوبات على الأرض”.

وتشن السعودية وحلفاؤها حملتهم العسكرية دعما للحكومة المعترف بها دوليا ويحظون بدعم الولايات المتحدة.

ويدعو زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لتحقيق دولي مستقل بشأن الصراع في اليمن ويقول إن المفوضي اليمنية الوطنية ليست مؤهلة للتحقيق في الإمر.

وقال زيد الاثنين إنه بالفعل تبذل جهود “محدودة” لمحاسبة المسؤولين عما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وعلى مدى العامين الماضيين رفض مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا مطالب هولندا لإجراء تحقيق دولي ويدعم الموقف السعودي، قائلا إن لجنة محلية سيكون لديها اتصالات اقوى في البلاد.

وقال الواصل إن المجتمع الدولي يجب أن يركز جهوده على وصول موظفي الإغاثة إلى من يحتاجون إليهم.