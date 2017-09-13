تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطعاً مصوراً، أظهر نازحاً روهينغياً من ذوي الاحتياجات الخاصة يحبو لمدة 18 يوماً فراراً من رصاص جيش ميانمار والعصابات البوذية، الذي قتل ابن شقيقه وأقاربه، قبل أن ينجو.

يشار إلى أنّ مسؤول كبير بالأمم المتحدة، قال الأربعاء، إن وكالات الإغاثة يجب أن تعزز عملياتها “بقوة” بعد وصول نحو 400 ألف لاجئ إلى بنجلادش فرارا من العنف في ميانمار.

وأفادت الشرطة في بنجلاديش بأنه تم العثور على جثث 9 أشخاص يعتقد أنهم كانوا على متن قارب مكتظ بأقلية الروهينجا المسلمة، حيث انقلب أثناء فرارهم من ميانمار.

ونقلت شبكة “ABC” الأمريكية الأربعاء، عن ماينوالدين خان قائد شرطة بلدة (تيكناف) قوله “إنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب، وما إذا كان هناك المزيد من الضحايا أم لا”.

وأضاف أنه تم العثور على 84 جثة فى نهر (ناف) منذ بدء الهجمات الإجرامية على مسلمي الروهينغا في الـ25 من شهر أغسطس الماضي.