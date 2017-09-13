تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر اعتماد وزارة التربية والتعليم المصرية علم بدلا من العلم الفلسطيني على خارطة .

 

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد قامت الوزارة باعتماد علم إسرائيل بدلا من علم فلسطين في كتاب المقرر للصف الثاني الإعدادي.

 

من جانبهم استنكر رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” هذا الأمر مؤكدين بأن مت تم هو “الصهينة على أصولها”.