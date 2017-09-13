تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر اعتماد وزارة التربية والتعليم المصرية علم إسرائيل بدلا من العلم الفلسطيني على خارطة فلسطين.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد قامت الوزارة باعتماد علم إسرائيل بدلا من علم فلسطين في كتاب الدراسات الاجتماعية المقرر للصف الثاني الإعدادي.

من جانبهم استنكر رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” هذا الأمر مؤكدين بأن مت تم هو “الصهينة على أصولها”.

علم إسرائيل بدل علم فلسطين في كتاب جديد لوزارة التعليم المصرية الصهينة على أصولها pic.twitter.com/KIW27cNed4 — د.صالح النعامي (@salehelnaami) September 13, 2017

يختلفون مع بعضهم من أكثر وفاءوخضوعآ لاإسرائيل من الأخر ثم يحدثونك عن الحرب ضد اسرائيل

علم إسرائيل على كتاب جديد لوزارة التعليم المصرية pic.twitter.com/QPR2Tmq1Es — رزان (@Razona_E) September 13, 2017

طبعوا، جندوا الحكام لبني صهيون

ولم يكفهم بل يغيروا التاريخ للاجيال

كتاب خارجى لـ2إعدادى يضع علم #إسرائيل بدلا من #فلسطين على خريطة العالم pic.twitter.com/OCniYs60vP — ريحَ🌿ـانَة (@R22N2) September 13, 2017

بلاد العرب أوطاني

لم نكن نعلم أن إسرائيل من الدول العربية يا مصر يا أم الدنيا حتى يوضع علم اسرائيل على الكتب المدرسية بدلاً من علم فلسطين pic.twitter.com/fFJ2yeZthS — فلسطين بين يديك (@palestine4000) September 13, 2017

التصهين في أهبط صوره كتاب تعليمي جديد اصدرته وزارة التعليم المصرية يضع علم إسرائيل بدل علم فلسطين

د.النعامي pic.twitter.com/CWYRuEpYff — ® رابح الحسيني (@rapehlibya) September 13, 2017

في عصر التطبيع السيسي.. علم "إسرائيل" على كتاب دراسات الصف الثانى اﻹعدادي . pic.twitter.com/IU5pPRRZW6 — الشارع مباشر (@Alshar3_Mobsher) September 13, 2017