أكد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة على أن إسرائيل متورطة “حتى النخاع” في الأزمة الخليجية بتآمر امريكي أوروبي، مشيرا إلى انفجار غير مسبوق سيهز المنطقة قريبا، منتقدا سياسة دول الحصار في الأزمة مؤكدا بأن المخطط يستهدف الكويت وسلطنة عمان وبالتالي “السعودية”.

وقال “الدويلة” في تدوينات مطولة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” اسرائيل متورطة حتى النخاع في الازمه الخليجية وهي تسعى لسحق بقية كرامة الامه وروح الجهاد بتآمر امريكي اوروبي وبادارة الصهيوني كوشنر صهر ترامب”.

اسرائيل متورطة حتى النخاع في الازمه الخليجية وهي تسعى لسحق بقية كرامة الامه وروح الجهاد بتآمر امريكي اوروبي وبادارة الصهيوني كوشنر صهر ترامب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 13, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” اليوم قطر و غدا الكويت و عمان وهي دول تعيش شعوبها بكرامه و بهامش حرية و تتفاعل مع آلام الامه فإذا نجح مخططهم سيكون تفكيك السعوديه جائزتهم”.

اليوم قطر و غدا الكويت و عمان وهي دول تعيش شعوبها بكرامه و بهامش حرية و تتفاعل مع آلام الامه فإذا نجح مخططهم سيكون تفكيك السعوديه جائزتهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 13, 2017

وأكد “الدويلة” على أنه ” قريبا ستنفجر المنطقة انفجار غير مسبوق و نسأل الله ان يدفع عنا بقوته شر المتآمرين و الاشقياء ولا حول ولا قوة الا بالله هذا زمن ضاع فيه الرأي”.

قريبا ستنفجر المنطقة انفجار غير مسبوق و نسأل الله ان يدفع عنا بقوته شر المتآمرين و الاشقياء ولا حول ولا قوة الا بالله هذا زمن ضاع فيه الرأي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 13, 2017

وتابع قائلا: ” اخواننا في قطر انتم الجبهة الرئيسيه لامة محمد وحالكم كحال بني شيبان في بداية خلافة ابي بكرحفظوا ثغور الاسلام حتى جاء الفتح فالله الله بثغركم”.

اخواننا في قطر انتم الجبهة الرئيسيه لامة محمد وحالكم كحال بني شيبان في بداية خلافة ابي بكرحفظوا ثغور الاسلام حتى جاء الفتح فالله الله بثغركم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 13, 2017

وأضاف موجها حديثه للشعب القطري: ” يا اهل قطر اصبروا و صابروا و رابطوا و اذكروا الله فالله مع الصابرين و الله مطلع على حالكم و من يتآمر عليكم والله من وراءهم محيط”.

يا اهل قطر اصبروا و صابروا و رابطوا و اذكروا الله فالله مع الصابرين و الله مطلع على حالكم و من يتآمر عليكم والله من وراءهم محيط — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 13, 2017

وأكد “الدويلة” على أن ” اعداء الاسلام من صهاينة العرب واليهود مضى لهم سنين في تحضير المنطقة والعالم لهذه المرحله و اليوم الامه مفككه وطاقاتها مبدده وشعوبها متناحرة”.

اعداء الاسلام من صهاينة العرب واليهود مضى لهم سنين في تحضير المنطقة والعالم لهذه المرحله و اليوم الامه مفككه وطاقاتها مبدده وشعوبها متناحرة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 13, 2017

وشدد مجددا على انه ” اذا تم الانتهاء من قطر و الكويت و عمان و تم تفكيك السعوديه فسينتقلون الى تركيا و تتحول المنطقة للديانه اليهوديه او البوذيه حسب آمالهم”

اذا تم الانتهاء من قطر و الكويت و عمان و تم تفكيك السعوديه فسينتقلون الى تركيا و تتحول المنطقة للديانه اليهوديه او البوذيه حسب آمالهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 13, 2017

واختتم “الدويلة” تدويناته قائلا: ” الذي لم يرى الحق حتى هذه اللحظه اعمى بصر و بصيره وهو و كوشنر و نتنياهو في نفس المجموعه”.