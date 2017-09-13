شنّ الكاتب الإماراتي المثير للجدل والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي هجوما عنيفا تطاول كل الأعراف على رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الكويتية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح، متهما إياه بالوقوف في صف قطر في الازمة الخليجية.

وقال “المزروعي” في تدوينات مطولة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” خلا تهجمه على احد المغردين الكويتيين متهما إياه في شرفه:” يعقوب بشاره اقسم بالله ما ينفعك خالد العبدالله ولا المراسم كلها لا تخليني اخربها وانزل فيديو زوجتك “.

يعقوب بشاره اقسم بالله ما ينفعك خالد العبدالله ولا المراسم كلها لا تخليني اخربها وانزل فيديو زوجتك … https://t.co/nWOldP5cOJ — حمد المزروعي (@uae_3G) September 12, 2017

واضاف في تغريدة أخرى: ” تعرف من حلف علي اني ما هتك سترك قول لـ خالد العبدالله بوعبدالله طلب حمد المزروعي وحمد قال تم “.

تعرف من حلف علي اني ما هتك سترك قول لـ خالد العبدالله بوعبدالله طلب حمد المزروعي وحمد قال تم … https://t.co/E1y1SYvVV4 — حمد المزروعي (@uae_3G) September 12, 2017

وتابع متهما “خالد العبد الله” بالوقوف وراء الهجوم عليه في “تويتر” قائلا: ” عندي في المنشن انتفاضة الحجاره اقول خالد العبدالله شغلة الكلاوات هذي ماره علي وعندي منها تطعيم”.

عندي في المنشن انتفاضة الحجاره اقول خالد العبدالله شغلة الكلاوات هذي ماره علي وعندي منها تطعيم 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) September 12, 2017

وأضاف قائلا: ” اذا عندك مشكلة يا خالد العبدالله مع فهد جابر المبارك مشكلتك واعتبرها انا شان داخلي بس تخلي كلابك تسب المملكة والامارات تراك صغير”.

اذا عندك مشكلة يا خالد العبدالله مع فهد جابر المبارك مشكلتك واعتبرها انا شان داخلي بس تخلي كلابك تسب المملكة والامارات تراك صغير … — حمد المزروعي (@uae_3G) September 12, 2017

وأردف متطاولا على الشيخ خالد العبد الله ومهددا إياه بالقول:” خالد العبدالله بعت ولد خالتك بوشابصه بسيارة رولز وياي تشد حيلك على السعودية اقول انته زيتونه على الصبح تغص فيها اقول لا تلعب بالنار”.

خالد العبدالله بعت ولد خالتك بوشابصه بسيارة رولز وياي تشد حيلك على السعودية اقول انته زيتونه على الصبح تغص فيها اقول لا تلعب بالنار 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) September 12, 2017

واستطرد: ” خالد العبدالله ايام الحراك كلنا معاك وتذكر عدل انتهاء الحراك اذكر طيبنا ووقفاتنا معاك بس ترد رويس علينا نقولك معصي يا بو التنانير”.

خالد العبدالله ايام الحراك كلنا معاك وتذكر عدل انتهاء الحراك اذكر طيبنا ووقفاتنا معاك بس ترد رويس علينا نقولك معصي يا بو التنانير … — حمد المزروعي (@uae_3G) September 12, 2017

وزاد قائلا: ” خالد العبدالله اعاد الروح في ار بي جي من سنتين ما غرد اقول خلود والله لو تعيد الروح في الاموات دواك عندي “.

خالد العبدالله اعاد الروح في ار بي جي من سنتين ما غرد 😂 اقول خلود والله لو تعيد الروح في الاموات دواك عندي … — حمد المزروعي (@uae_3G) September 12, 2017

واضاف ساخرا: ” خالد العبدالله اعرفك زين واعرف حساباتك عدل خلود لا اخفيك انا مستمتع معاك حبيبي خلود”.

خالد العبدالله اعرفك زين واعرف حساباتك عدل خلود لا اخفيك انا مستمتع معاك حبيبي خلود 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) September 12, 2017

واختتم هجومه قائلا: ” خالد العبدالله منو عطاني اسم ام مسلم البراك احجي خالد ذكرني منو”.

خالد العبدالله منو عطاني اسم ام مسلم البراك احجي خالد ذكرني منو 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) September 13, 2017

من جانبهم، أطلق ناشطون كويتيون هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: ” #حمد_المزروعي_يسيي_للكويت”، صبوا فيه جام غضبهم على تطاوله في حق الكويت وشيوخها، مستنكرين هجومه على الكويت رغم الكثير من الخدمات التي قدمتها لبلاده، مشددين على ان يعذرهم الكويتيون حين يتصدون لمثل هذه “الحثالة”.

لا نطالب برفع قضية ضد السلوقي المتربي بين احضان الروسيات .. لكن أن يعذرنا الشارع الكويتي عندما نتصدى لهذه الحثالة #حمد_المزروعي_يسيي_للكويت pic.twitter.com/WfEr8tKwiD — ديناصور الكويت🇰🇼 (@Kuwait_okk) September 13, 2017

#حمد_المزروعي_يسيي_للكويت

برغم كل ما فعلته الكويت لبلدك تشتمها فعلاً :

إذا أنت أكــرمتَ الكــريم ملكتَه

وإنْ أنتَ أكــرمتَ اللّئـيم تمرّدا pic.twitter.com/RCI5XmprxS — احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) September 13, 2017

اكتشفت ان الاماراتيين بشكل عام من قيادة وشعب بكل موضوع يدخل السعودية حسيت انهم حريممم ويبي فزعة رجال 😂😂😂😂 #حمد_المزروعي_يسيي_للكويت — كويتي 🇰🇼 (@nn_kuwaity) September 13, 2017

سياسه الكويت التي تحاول ضم الخليج بعيدا عن الفتن لم تعجبهم حتى خرج لنا هاذا الصعلوك الذي يسئ لشيوخنا #حمد_المزروعي_يسيي_للكويت — لولو 🇰🇼 (@Loolymoon__) September 13, 2017

#حمد_المزروعي_يسيي_للكويت لم يسئ إلا لنفسه ..

الكويت فوق هام السحب … و نهيق هذا الضعيف لن يتعدى حنجرته — Dr. Mnaar al Barqash (@mnooraah) September 13, 2017

#حمد_المزروعي_يسيي_للكويت

شي متوقع من كلب مسعور🐶

هكذا هم رموز دولة الإمارات العظيمة اللعينة — سلمان القرشي (@SlmanAlqrshe) September 13, 2017

#حمد_المزروعي_يسيي_للكويت نكره والكويت وشعبها اكبر من الاشخاص هذي ،، — خلف المطيري (@khalafmutairi) September 13, 2017

من جانبه اصدر الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح بيانا نفى فيه جملة وتفصيلا هذه الادعاءات التي جاءت على لسان “المزروعي”، مؤكدا بأن لا صلة له من قريب او بعيد فيما يخص الأزمة الخليجية.

واستنكر الشيخ عبد الله الحملة المسيئة التي استهدفته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على انه يكن كل التقدير والاحترام لكافة دول مجلس التعاون الخليجي حكاما وشعوبا.