عبرت الرئاسة التونسية عن أسفها الشديد لترحيل الأمير مولاي هشام العلوي ابن عم الملك المغربي محمد السادس، من دون تفسير أسباب اتخاذ هذا الإجراء الذي واجه انتقادات شديدة في تونس، بحسب ما كشفته المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش.

وقالت “قراش” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “من الضروري ان نوضح ان رئيس الجمهورية مستاء لما حصل للباحث الامير هشام العلوي وترحيله من الاراضي التونسية، مع العلم ان عملية الترحيل تمت وفق اجراءات ادارية آلية لم يتم الرجوع فيها الى المسؤولين وهو ما نأسف له”. في حين لم تفصح قراش عن الأسباب الرئيسة وراء قرار الترحيل.

يذكر أن الأمير تم ترحيله يوم وصوله الجمعة الماضية إلى تونس للمشاركة في مؤتمر في إطار منتدى تنظمه جامعة ستانفورد مخصص للبحث في المرحلة الانتقالية في تونس بعد الربيع العربي عام 2011.

ويقيم الأمير مولاي هشام المعروف بانتقاده للنظام الملكي في المغرب، في الولايات المتحدة حيث يعمل كباحث في جامعة هارفرد ويدير مؤسسة تحمل اسمه.