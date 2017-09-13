في واقعة تعكس بما لا يدع مجالا للشك حول برود العاقات الأردنية السعودية، كشف مصدر دبلوماسي سعودي مطلع النقاب عن حادثتين على الأقل رفض خلالهما العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إصطحاب السفير السعودي العامل في الأردن وهو يحمل مرتبة”أمير” معه في موكب رسمي وفي سيارة الضيافة بموجب بروتوكول سعودي معمول به عندما يحمل السفير لقب “أمير”.

وأفاد المصدر بأن الحادثة الرئيسية حصلت على هامش قمة الرياض الإسلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث أوصل البروتوكول الملكي الأردني رسالة واضحة للسعودي تطالب بتجاهل التعليمات السعودية الداخلية التي توصي بأن يرافق الضيف الأردني سفير الرياض في عمان لأنه يحمل لقب الأمير.

وأشار المصدر إلى حادثة مماثلة حصلت في عمان أيضا، خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز الحافل في الأردن قبل يومين من قمة البحر الميت.

واعتبر المصدر الخبير بأن هاتين الحادثتين لفتا الأنظار لوجود خلافات باطنية بين الأردن والسعودية، معتبرا المصدر الذي تحدث لصحيفة “رأي اليوم” بأن الحادثتين تشيران أن القصر الملكي الأردني لديه ملاحظات على أداء السفير السعودي في عمان وهو الأمير خالد بن الفيصل.

وسبق للأمير خالد الفيصل أن ظهر عدة مرات في مناسبات أردنية منتقدا اداء السلطات في قضايا ليست من إختصاصه.

ويقول مراقبون بأن العلاقات الأردنية السعودية تصبح أكثر برودة بشكل ملوس في الأونة الأخيرة خصوصا مع غياب الدعم الاستثماري السعودي وبروز موقف سعودي مختلف مع موقف الأردن في ملف رعاية القدس والمسجد الأقصى.