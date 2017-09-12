استنكرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس حملة الاعتقالات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد الدعاة الذين رفضوا الانجرار وراء التطاول على قطر، مؤكدة بأن الولايات المتحدة لم تعتقل مثل هذا العدد في اعقاب هجمات 11 سبتمبر.

وقالت “عويس” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” بعد اعتداءات 9-11-2001 الإرهابية لم تعتقل اميركا نفسها هذا العدد من الأشخاص! وهؤلاء يريدوننا أن نصدق أنهم يحاربون الإرهاب وهم لا يعتقلون سوى من يَسكت ولا يطبّل للحاكم الإله وليس فقط من يعارضه! #مفتكر_حالو_الملك_آرثر”.

واضافت في تدوينة اخرى: ” الداعية الذي يدعو للخير وألفة القلوب يعتقلونه وغيره ممّن يكفّر بقية الأديان ويُلهم داعش، يلقون حبله على غاربه! لمَ لا وهو يعبد الحاكم بدل الله! #آخر_الدني”.

يشار إلى أن السلطات السعودية واصلت حملة الاعتقالات التي بدأتها قبل يومين وطالت دعاة بارزين، حيث انضم عدد كبير إلى القائمة خلال الساعات الأخيرة.

وتم التأكد أنه خلال الساعات الأخيرة تم اعتقال كل من الدعاة الشيخ “يوسف الأحمد”، والشيخ “إبراهيم الفارس”، والدكتور “إبراهيم الناصر”، والشيخ “محمد الهبدان”، والشيخ “غرم البيشي”، والدكتور “محمد بن عبد العزيز الخضيري”