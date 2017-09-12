غالباً ما يترافق مرض السرطان بأعراض مختلفة يُهملُها الانسان على اعتبار أنها عَرَضية وطبيعية، لكّنها في الحقيقة وفقَ ما نشر موقع “صحتي” تنذر بالإصابة بالمرض.

1- مشاكل في التبول وصعوبة الانتصاب: من المهم عدم تجاهل صعوبة التبول أو ظهور الدم في البول، إضافة الى فقدان القدرة على الانتصاب ما يؤدي الى العجز الجنسي. هذه الأعراض كلها، يجب عدم التغاضي عنها لأنها قد تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا والكشف المبكر يعزز فرص الشفاء بشكل كبير.

2- ظهور علامات وتغيرات في الجلد: ظهور الشامات والنمش والبقع الجلدية الداكنة وتغيّر حجمها هو من علامات الإصابة بسرطان الجلد لا سيما إذا كانت البقع دائرية الشكل، ولونها أغمق بكثير من اللون العادي للجلد. علماً أن هذا النوع من السرطان يستهدف الرجال أكثر من النساء بإعتبارهم يتعرضون للشمس لفترات أطول.

3- السعال المستمر وصعوبة البلع: السعال المستمر الذي يستمر لأكثر من 3 الى 4 أسابيع هو من الأعراض الخطيرة والدقيقة التي لا يجب إهمالها والتي قد تدّل على الإصابة بمرض السرطان وإلتهاب القصبات الهوائية. وهنا نشير الى أن الرجل الذي يعاني من صعوبة في البلع، معرضٌ للإصابة بسرطان الجهاز الهضمي مثل سرطان المريء.

4- البراز الذي يترافق بالدم: البراز الذي يترافق بالدم لا يدّل على الإصابة بالبواسير فقط، إلا أنه من الأفضل مراجعة الطبيب لأن ذلك قد يكون من علامات الإصابة بسرطان القولون.

5- تغيرات غير طبيعية في الخصيتين: غالباً ما يظهر سرطان الخصيتين لدى الرجال من عمر 20 لغاية 39 عاماً وإن أي تغيير بسيط في حجم الخصيتين يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار، إضافة إلى ضرورة ملاحظة حصول أي تورم أو ظهور للكتل.

ومن المهم عدم إهمال الشعور بالثقل في الخصيتين لأن ذلك يشير الى الإصابة بسرطان الخصية.

6- فقدان الوزن غير المبرر: فقدان الوزن غير المتوقع من دون إتباع أي حمية غذائية يمكن أن يكون مصدر قلق ويجب ألاّ يُهمل على الإطلاق. فإذا فقد الشخص حوالي نسبة 10% من وزنه في فترة قصيرة يجب عليه مراجعة الطبيب خوفاً من إصابته بمرض السرطان.