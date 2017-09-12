كشف الفنان العراقي كاظم الساهر عن الأسباب التي دفعته للانسحاب من لجنة تحكيم برنامج “The Voice”، الذي جاءت لجنة تحكيمه مكونة من عاصي الحلاني و أحلام و إليسا و محمد حماقي.

وكشف “القيصر” عن السبب في مقابلة مع برنامج “ET بالعربي”، مؤكدا أن الأمر يعود إلى انشغالاته الكثيرة، كما أنه كان يرغب في التفرغ لأبنائه بشكل أكبر، خاصة وأن البرنامج يستلزم التفرغ لـ 6 أشهر في العام.

كما أكد أن البرنامج أرخى على عاتقه مسؤولية كبيرة، مشيراً إلى أنه يأخذ هذا النوع من البرامج بشكل جدي، وبالتالي كان عليه التفرغ التام من أجل “ذي فويس”.

أما عن مشاركته في لجنة تحكيم برنامج “The Voice Kids” بموسمه الجديد، رغم تأكيده السابق أن الأمر صعب عليه للغاية، أكد كاظم أن الأمر اختلف بالنسبة إليه بعدما شارك مع الأطفال بأغنية “مالي خلق”، إذ شعر بسعادة الأطفال وصاروا أصدقاءه، ما جعل الأمر سهلا بالنسبة إليه.