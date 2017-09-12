أكد الناشط الحقوقي السعودي يحيى عسيري، أن طريقة اعتقال نظام آل سعود لدعاة المملكة (على رأسهم سلمان العودة وعوض القرني) أول أمس، كانت همجية وكأنهم مجرمين لا علماء تجلهم الأمة.

وأضاف “عسيري” في مداخلة له بقناة “الجزيرة” الفضائية:”الذي حصل أن الدكتور سلمان العودة توجه له عدد من الأشخاص طلبوا منه أن يرافقهم ليسألوه عن تغريدة اعتبرت أنها فرحا بما يشبه انفراج بالأزمة الخليجية.. “العودة” طلب منهم أن يأتوا بطريقة رسمية وهو سيحضر إليهم فقام أحدهم برفع صوته وتظاهر الاخر بتهدئة الوضع وأخبر العودة: إذا رافقتنا فالأمر لن يتجاوز بعض الأسئلة .. وبالفعل ذهب معهم ولا يعلم عنه أي شئ إلى الآن”.

وفيما يخص الدكتور #عوض_القرني، قال الناشط السعودي:”الوضع كان مختلفا وكان أسوأ تمت مداهمة منزل القرني بطريقة فجة تكون مع مجرمين يخشى النظام أن يهربوا منه وليس مع عالم مثل الدكتور عوض القرني .. داهموه ثم اقتادوه إلى سجن المباحث في منطقة عسير”

يشار إلى أن السلطات السعودية واصلت حملة الاعتقالات التي بدأتها قبل يومين وطالت دعاة بارزين مثل سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري)، حيث انضم عدد كبير إلى القائمة خلال الساعات الأخيرة.

وتم التأكد أنه خلال الساعات الأخيرة تم اعتقال كل من الدعاة الشيخ “يوسف الأحمد”، والشيخ “إبراهيم الفارس”، والدكتور “إبراهيم الناصر”، والشيخ “محمد الهبدان”، والشيخ “غرم البيشي”، والدكتور “محمد بن عبد العزيز الخضيري”

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