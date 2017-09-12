وجه الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة انتقادات لاذعة لطبيعة الحكم في المملكة العربية السعودية، مستنكرا أن يكون تاجر مخدرات مثل تركي آل الشيخ قدوة للشباب بعد تعيينه رئيسا لهيئة الرياضة.

وقال “العذبة” خلال لقاء له مع تلفزيون قطر :”إذا كان هذا الشخص الذي كان يروج المخدرات في يوم من الأيام صار مسؤولا عن الرياضة والشباب؟”، متسائلا حول التوقعات التي سيخرج فيها الشباب السعودي.

وأضاف: “هل هذه هي الأمانة التي يستحق ان يحملها واحد مثل تركي آل الشيخ حق أغاني وحق تطبيل وان يقوم برعاية الشباب”.

وأكد “العذبة” على أن هذا الامر “يعكس إلى أين تذهب المملكة”، مشيرا إلى كتاب “الأمير” لـ”ميكافيللي” الذي قال فيه إذا أردت ان تعرف الحاكم فانظر للوزراء، داعيا للنظر في وزراء السعودية “دليم وتركي آل الشيخ”.