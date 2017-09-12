أكدت مصادر إعلامية سعودية, مساء الثلاثاء, أن السلطات السعودية قامت باعتقال الشيخ «عبدالعزيز آل عبداللطيف» الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة الإمام سابقاً.

وواصلت السطات السعودية لليوم الثالث على التوالي حملتها ضد الدعاة والاعلاميين والكتاب السعوديين حيث انضم عدد كبير إلى القائمة خلال الساعات الأخيرة.

وسبق أن تم الإعلان صباح اليوم، عن اعتقال الشيخ «محمد موسى الشريف» الباحث في التاريخ الإسلامي وإمام مسجد الإمام الذهبي بحي النعيم، وخطيب مسجد التعاون بحي الصفا في مدينة جدة.

ومنذ أيام، تشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة طالت دعاة بارزين أبرزهم: «سلمان العودة» و«عوض القرني»، بالإضافة إلى «يوسف الأحمد»، والشيخ «إبراهيم الفارس»، والدكتور «إبراهيم الناصر»، والشيخ «محمد الهبدان»، والشيخ «غرم البيشي»، والدكتور «محمد بن عبد العزيز الخضيري».

وأوضحت المصادر أن القائمة شملت أيضا الدكتور «فهد السنيدي»، والشاعر البارز «زياد بن حجاب بن نحيت»، نجل رجل الأعمال البارز والشاعر «حجاب بن نحيت المزيني».

ولم يصدر من قبل السلطات السعودية، أي تعليق يؤكد أو ينفي نبأ اعتقال هؤلاء الدعاة والعلماء.

بينما توقع حساب «معتقلي الرأي»، المهتم بأخبار المعتقلين في المملكة، عبر «تويتر»، باتساع القائمة خلال الساعات والأيام المقبلة.