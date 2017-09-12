أعلنت جمعية “ضحايا التعذيب” الحقوقية عن تدشين خيمة تضامن مع معتقلي الرأي في الدولة الذين مضى على اعتقالهم 5 سنوات حتى الآن، وذلك على هامش الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت المن جمعية المدافعة عن ضحايا التعذيب، إن الخيمة تستقبل المتضامنين بدءا من 11 سبتمبر وحتى الجمعة القادمة 15 من الشهر نفسه، ما بين الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء طوال أيام الفعالية الحقوقية.

وأضافت الجمعية، إن الخيمة تشمل على عرض صور المعتقلين وأفلام وثائقية حول تدهور حقوق الإنسان في الإمارات، ونشرات إعلامية وتثقيفية في مجال حقوق الإنسان.

كما أعلنت عن وقفتين تضامنتين أيام 13 و15 من الأسبوع الجاري، من الساعة السادسة وحتى السابعة مساء في ساحة الأمم المتحدة في جنيف.

وختمت الجمعية الدولية بيانها، بالقول:” قم اليوم، ودافع عن حق إنسان، مهما كان عرقه، لونه، عقيدته، أو هويته..”.