الطفل الذي قيل ان حرس الملكة رانيا اعتدوا عليه

انتشرت صورةٌ لطفلٍ أردنيّ، على مواقع التواصل الإجتماعيّ، ظهرَ فيها ووجههُ يقطُرُ دماً، بينما اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، شاباً من مدينة الزرقاء، مساء الاثنين، عقب ساعات من نشره على صفحته في “فيسبوك” الصورة، مُدّعياً أن حرس الملكة رانيا اعتدوا عليه بالضرب أثناء زيارتها لمنطقة “الحلابات”، صباح الاثنين.

ونشر الشاب “جواد الجعافرة” عبر صفحته أن أحد رجال الأمن قام بسحب الطفل من قدميه، وأسقطه أرضا، بينما كان الطفل يتابع هبوط طائرة الملكة رانيا في منطقة الحلابات، ثم قام رجل الأمن بضرب الطفل، الذي أخذ ينزف”.

وقالت عائلة “الجعافرة” لـ”عربي21″ إنها “تجهل مكان وجوده وتفاصيل اعتقاله”، مؤكدين أن “الاعتقال جاء بعد نشر صورة الطفل في منطقة الحلابات”.

والد الطفل ينفي رواية “الجعافرة”!

واعلن والد الطفل أن نجله تعثّر وانزلق عن سور وهو يشارك في الاحتفال باستقبال الملكة. نافيا ان يكون قد تعرض له اي من الحرس أو رجال الأمن.بحسب “راي اليوم”

وطلب الاب ايضا من وسائل التواصل ووسائل الاعلام تجنب نشر صورة طفله الذي تم اسعافه لاحقاً.