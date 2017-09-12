شهد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم، سجالا بين وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي وسفير المملكة العربية السعودية بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية احمد القطان.

وكان “القطان” قد شملت كلمته اتهامات وتهديدات لقطر، حيث قال بأن “السعودية لا تسعى لتغيير النظام في قطر إلا انها قادرة على فعل ما تريده”.

من جانبه، تصدى “المريخي” لمندوب السعودية، وأفحمه قائلا: “:” كلمة الاستاذ أحمد القطان فيها نبرة التهديد واعتقد انت ما بقدها .. !”، ليحدث سجالا اضطر خلاله “المريخي” ليرد على “القطان”: “لما انا أتكلم انت تسكت”.

وبالرغم من كل هذه الاتهامات ضد قطر، لم يعطي وزير خارجية جيبوتي (رئيس الجلسة) فرصة لمندوب قطر سلطان بن سعد المريخي للرد على هذه المزاعم رغم طلبه الكلمة أكثر من مرة، مما أثار فوضى واسعة وجدل داخل الجلسة.

وعندما حاول مندوب قطر أخذ الكلمة للرد على افتراءات مندوبي دول الحصار، رد عليه وزير خارجية جيبوتي محاولا التقليل من شأنه: «في نهاية القائمة، لأن اسم دولة قطر غير مسجل بالقائمة التي أعدت، سأعطيك الكلمة في نهاية القائمة».

وكان قد قال وزير خارجية جيبوتي: «الكلمة لخالد سلمان، نائب وزير الخارجية لدولة الكويت»، وقاطعه مندوب قطر قائلا: «فيه رد على سعادتك»، وعلق المسؤول الجيبوتي: «في نهاية القائمة لأن اسم دولة قطر غير مسجل بالقائمة التي أعدت سأعطيك الكلمة في نهاية القائمة».

وقال المندوب القطري: «هذا الكلام غير صحيح»، ورد عليه وزير خارجية جيبوتي: «هون على نفسك، الكلمة لخالد سلمان، نائب وزير الخارجية لدولة الكويت».

وانطلقت اليوم الثلاثاء أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب فى دورتها العادية رقم 148.

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