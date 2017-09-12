كشفت شركة أبل في مؤتمرها الذي جرت فعالياته في كاليفورنيا بمقر الشركة الجديد “أبل بارك”، عن نسختها الجديدة من ساعتها الذكية التي تحمل اسم Apple Watch Series 3، وتعتبر ترقية لساعة Apple Watch 2، حيث تأتي بالعديد من المميزات والتحسينات الجديدة.

وكشفت أبل عن أن الساعة الذكية الجديدة ستمتلك شريحة SIM لإجراء المكالمات بكل سهولة عبر سماعاتها الذكية، إضافة إلى امتلاكها لمستشعرات لمراقبة الأنشطة الحيوية، فضلاً عن إتاحة القدرة على الأستمتاع إلى حوالي 40 مليون أغنية عبر خدمة سبوتيفاي.

وأضافت أبل أنه يمكن للمستخدمين خلال الشهر المقبل عبر كل من ساعة أبل الذكية وخدمة Apple music لبث الأغاني عبر الساعة الذكية.

وتتميز الساعة الجديدة بإعادة تصميم كامل، إضافة إلى عدد من المميزات الجديدة للسباحين، فضلاً عن مستشعرات لقياس معدل ضربات القلب، ومن المنتظر أن تصل في 19 سبتمبر.