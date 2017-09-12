وجه المعارض السعودي والإعلامي الساخر غانم الدوسري، عبر قناته المصورة بـ”يويتوب”، كلمة نارية لنظام آل سعود متوعدا إياهم بـ”#حراك_١٥_سبتمبر” يوم الجمعة القادمة.

وأكد “الدوسري” أن الشعب السعودي قوي وسيواجه النظام الجمعة القادمة بكل قوة، مشيرا إلى أن تهديدات النظام وتوعده لأي أحد سيشارك بهذا الحراك يدل على خوف آل سعود وارتباكهم، وهو ما دل عليه حملات الاعتقالات الأخيرة ضد الدعاة والسياسين السعوديين المعارضين للنظام.

ووجه “الدوسري” رسالة إلى النظام السعودي قائلا:”أنتم يا دبابيس ال سعود تخافون وتعرفون أن الشعب سينزل الجمعة القادمة، ولكنكم تظنون أن التهديد قد يأتي بفائدة، طب ليش ما تسوون انتخابات عشان نعرف حجمكم، تصفون الشعب بأنهم شرذمة .. هذا كلام فرعون وجماعته الطواغيط كلهم يقللون من قيمة الشعب إلى أن يدعسهم ويرسلهم لمزبلة التاريخ” وفقا لنص حديثه.

وتسود حالة من التيه والتخبط لدى آل سعود قبل الدعوة التي روج لها النشطاء تحت هاشتاج “#حراك_15_سبتمبر”، إذ يدعون الشعب للخروج لمعارضة آل سعود الجمعة القادمة.

وكان ناشطون سعوديون في الداخل والخارج قد أطلقوا دعوة لحراك كبير داخل السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وتحت هاشتاج “#حراك_١٥_سبتمبر” بين الناشطون أن الهدف من وراء هذا الحراك هو تنبيه آل سعود وتحذيرهم قبل فوات الآوان.

وطالب النشطاء عبر حملتهم التي لاقت صدى واسعا عبر أوساط مواقع التواصل، آل سعود بالقضاء على البطالة والفقر ورفع القيود عن العمل السياسي، وكذلك رفع الظلم والإفراج عن معتقلي الرأي.

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