ضجت جلسة جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بعد أن كالت دول الحصار الاتهامات لقطر وحكومتها، وقادت الكثير من المزاعم والافتراءات حول دعم الدوحة للإرهاب.

وبالرغم من كل هذه الاتهامات، لم يعطي وزير خارجية جيبوتي (رئيس الجلسة) فرصة لمندوب قطر سلطان بن سعد المريخي للرد على هذه المزاعم رغم طلبه الكلمة أكثر من مرة، مما أثار فوضى واسعة وجدل داخل الجلسة.

وعندما حاول مندوب قطر أخذ الكلمة للرد على افتراءات مندوبي دول الحصار، رد عليه وزير خارجية جيبوتي محاولا التقليل من شأنه: «في نهاية القائمة، لأن اسم دولة قطر غير مسجل بالقائمة التي أعدت، سأعطيك الكلمة في نهاية القائمة».

وكان قد قال وزير خارجية جيبوتي: «الكلمة لخالد سلمان، نائب وزير الخارجية لدولة الكويت»، وقاطعه مندوب قطر قائلا: «فيه رد على سعادتك»، وعلق المسؤول الجيبوتي: «في نهاية القائمة لأن اسم دولة قطر غير مسجل بالقائمة التي أعدت سأعطيك الكلمة في نهاية القائمة».

وقال المندوب القطري: «هذا الكلام غير صحيح»، ورد عليه وزير خارجية جيبوتي: «هون على نفسك، الكلمة لخالد سلمان، نائب وزير الخارجية لدولة الكويت».

وانطلقت اليوم الثلاثاء أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب فى دورتها العادية رقم 148.

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