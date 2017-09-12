نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن عضو مجلس الشيوخ الإيطالي “أنطونيو رازي” قوله إنّ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من مشجعي نادي مانشستر يونايتد، وأن لديه أملا في أن يقوم لاعبو كوريا الشمالية قريباً بالمشاركة في الدوري الإنجليزي.

ويدعي “رازي” أنه يتحدث بانتظام مع الديكتاتور الكوري الشمالي، بما في ذلك عن اللعبة الجميلة التي يعشقها.

وقد أبدى “كيم” سروره بشكل خاص إلى أن اللاعب “هان كوانغ سونغ” من بلده، يلعب بالدرجة الثانية الإيطالية مع فريق بروجيا.

ولدى “كيم” يقين بأن لاعبيه سوف يكونوا أكثر قدرة على المنافسة الأفضل في الوقت القريب، في معظم الدوريات المهمة في العالم.

وقال “رازي” إن “كيم” لم يفوت متابعة أي مباراة كبيرة في كرة القدم، وذلك منذ بدء شغفه باللعبة أثناء دراسته في مدرسة سان سيرو في سويسرا بالمرحلة الثانوية، في سنوات المراهقة.

وأوضح أن “كيم” لا يقارن نفسه بأي من أبطال اليوم ولا الماضي من كبار عشاق اليونايتد، ويقول إن “كيم هو كيم وإنه الوحيد الذي لا يشبهه أحد”.

وقبل عامين نقلت التقارير أن كيم لديه ولاء لفريق الشياطين الحمر “مانشستر يونايتد”، الذي كان وقتها يكافح بقيادة المدير الفني السابق “لويس فان غال”.