كشفت شركة أبل بشكل رسمي عن هاتفي آيفون 8 وآيفون 8 بلس، وذلك بعد أشهر من التسريبات.

وجاء هاتف آيفون 8 بشاشة 4.7 بوصة، في حين جاء هاتف آيفون 8 بلس بشاشة 5.5 بوصة، وقد دعمت شركة أبل هاتفيها بتصميم مصنوع من الزجاج، وسماعات ستريو ومعالج A11 الجديد الذي يوفر السرعة والكفاءة، مع إضافة تحسينات للسماعات لضمان نقاء الصوت وكاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل.

وسيتوفر الهاتفان بعدة ألوان هي: النحاسي والأسود والرمادي، مع ميزة مقاومة الماء والغبار.

وكشفت الشركة عن سعر هاتفيها الجديدين، إذ يبدأ سعر النسخة سعة 64 جيجابايت من أيفون 8 من 699 دولارا، كما تتوفر نسخة أكبر سعة 256 جيجابايت.

أما أيفون 8 بلس فيبدأ سعره النسخة سعة 64 جيجابايت من 799 دولارا، مع وجود مساحة تخزين أكبر أيضا.

وكشفت الشركة الأمريكية عن إتاحة باب الحجز المسبق للحصول على الهاتفين ابتداء من 15 سبتمبر، مع توفر الهاتفين بالأسواق ابتداء من 22 سبتمبر.