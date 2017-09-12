كشفت شركة أبل خلال فعاليات مؤتمرها المنعقد بكاليفورنيا، رسمياً عن هاتفها أيفون X الجديد، حيث جاء بتصميم مشابه للتسريبات السابقة، بما في ذلك شاشة من الحافة إلى الحافة من نوعية Super Retina Display.



ولا يمتلك هاتف أيفون X الجديد أي زر رئيسي، مع دعمه كاميرا مزدوجة بشكل طولي، وهو يأتي مقاوماً للغبار والماء، ويأتي باللونين الفضي والرمادي، كما يمتلك الهاتف أيضا ميزة للتعرف على الوجه لفتح الهاتف.



وزود الهاتف بشاشة 5.8 بوصة بدقة 2436×1125 بيكسل، إضافة إلى ميزة 3D Touch، وهو لا يمتلك أي بصمة شاشة، لذلك فيكفي الضغط على الشاشة من الأمام لإنارتها، وللذهاب إلى القائمة الرئيسية، فيحتاج المستخدم للسحب من الأسفل للأعلى.