استمرار في حالة السقوط التي بدأها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، تجاهل الداعية السعودي الشهير محمد العريفي اعتقال السلطات السعودية لعدد من الدعاة الذين طال ما امتدح علمهم وشاركهم الندوات، موجها شكره للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على مزاعم إلقاء السعودية القبض على خلية لداعش كانت تعتزم مهاجمة وزارة الدفاع:” تظل السعودية بعون الله ثم توفيقه لخادم الحرمين وولي عهده بلدا آمنا وشكرا لرجال الأمن عموماً ولـ أمن الدولة خاصة #داعش_تستهدف_وزاره_الدفاع”.

تظل السعودية بعون الله ثم توفيقه لخادم الحرمين وولي عهده بلدا آمنا

وشكرا لرجال الأمن عموماً ولـ أمن الدولة خاصة#داعش_تستهدف_وزاره_الدفاع

.. pic.twitter.com/RlTlgqZ6e5 — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) September 12, 2017

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “العريفي” مستنكرين سكوته على ما جرى في حق زملائه من الدعاة والمشايخ، منتقدين شكره للملك وولي عهده، مؤكدين على “بؤس موقفه”.

على أي مجهود تشكرهم

على اعتقال اخوانك العلماء ؟؟

بئست هذه المواقف . — عمر طخشون روابده (@sareeh1241973) September 12, 2017

إخوانك في السجون يا شيخ !!

لأنهم اختاروا سلامة المنهج فقط !

لا تخيب ظننا فيك — إبراهيم علي اليافعي (@Ibrahem3434) September 12, 2017

حتى أنت يا شيخ محمد تسحج للدب الداشر خوفا من سجانه

يا حيف — د. عبد اللطيف ريان (@abuelanas) September 12, 2017

الخوف يجعلك تطبل للحكام

سجن الحاير وراك وراك😂 — أرْطَبُون الدَوَلة (@CW__11) September 12, 2017

له يا شيخ صرت مثلهم تمسح جوك للآل سلول الكلاب و الله ما توقعتها منك احكي كلمة حق لانهم العلماء في السجون لانهم على حق — تجربة انتحار (@ZubidyAlaa) September 12, 2017

الدنيا مواقف فلا تحرص على حياة. — عيسى النعيمي (@esanoayme) September 12, 2017

اتق الله يا #عريفي لقد خيبت امل ملايين وصدمت متابعيك كنا نظن انك لاتخاف في الله لومةلائم ولك في شجاعة الصحابةوالعلماءقدوةكيف تسكت عن الظلم — medabderahmane (@medabderahmane) September 12, 2017

يشار إلى أن السلطات السعودية واصلت حملة الاعتقالات التي بدأتها قبل يومين وطالت دعاة بارزين مثل سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري)، حيث انضم عدد كبير إلى القائمة خلال الساعات الأخيرة.

وتم التأكد أنه خلال الساعات الأخيرة تم اعتقال كل من الدعاة الشيخ “يوسف الأحمد”، والشيخ “إبراهيم الفارس”، والدكتور “إبراهيم الناصر”، والشيخ “محمد الهبدان”، والشيخ “غرم البيشي”، والدكتور “محمد بن عبد العزيز الخضيري”