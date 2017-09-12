أفادت مصادر بأن السلطات السعودية اعتقلت خمس دعاة بارزين، بعد يوم واحد من اعتقال الشيخ سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري.

وقالت مصادر بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت الشيخ إبراهيم الحارثي، أحد أبرز الخطباء في مدينة جدة، والشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري، إضافة إلى الباحث الإسلامي المثير للجدل، حسن فرحان المالكي.

وذكر حساب “معتقلي الرأي”، أن الشيخ إبراهيم الحارثي اعتقل أمس الإثنين، علما أنه مُنع من الخطابة في العام 2013.

المفاجأة هي ما كشفه الحساب حول اعتقال الداعية غرم البيشي، رغم أن الأخير شارك قبل شهور رفقة عدد من الدعاة في لقاء جمعهم بولي العهد محمد بن سلمان.

وحرّضت حسابات عديدة خلال الأيام الماضية على البيشي، بسبب تغريدات تعود إلى نحو 4 سنوات، امتدح خلالها الداعية عبد الله المحيسني، الذي انتقل للقتال في سوريا.

الله يرد كيد كل منافق في نحره

ومن أراد شراً لبلادنا

الله يشغله ف نفسه

وحفظ الله

ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز

وإبنه الشهم محمد بن سلمان pic.twitter.com/e7zkc7NbE4 — غرم البيشي (@goromalbeshe) September 9, 2017

وقال ناشطون إن تراجع غرم البيشي عن تأييد المحيسني، والقول إن الأخير ضل الطريق، لم تشفع له من النجاة من الاعتقال على الرغم من تطبيله لـ”آل سعود”.

وقد غرد “البيشي” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” فور الاتهامات التي طالته قائلا: ” وللعلم ولاة أمري وكل مسؤول في وطني يعلم بتوجهي وأنني يعلم الله ماعمري إنتميت لأي جماعة أو حزب أو منهج ضال”.

وللعلم ولاة أمري وكل مسؤل في وطني

يعلم بتوجهي

وأنني يعلم الله ماعمري إنتميت لأي جماعة أو حزب أو منهج ضال — غرم البيشي (@goromalbeshe) September 9, 2017

واضاف في تغريدة أخرى: ” ومن مدحته في وقت مضى ثم حاد عن الطريق الحق وغير منهجه فلست مسؤلاً عنه ولا عن توجهه وأنا مع ولاة أمري ضد أي توجه مخالف”.

ومن مدحته في وقت مضى

ثم حاد عن الطريق الحق

وغير منهجه

فلست مسؤلاً عنه ولا عن توجهه

وأنا مع ولاة أمري ضد أي توجه مخالف — غرم البيشي (@goromalbeshe) September 9, 2017

وتابع قائلا: ” كلمات قلتها وأقولها اليوم ودوم أقولها ممنون والراس طايل الي ما يحمي موطنه وش نبي به! لن نتراجع ولن نلتقت لخفافيش الظلام وهذا دين ندين به الله”.

كلمات قلتها وأقولهااليوم ودوم

أقولهاممنون والراس طايل

الي مايحمي موطنه وش نبي به!

لن نتراجع ولن نلتقت لخفافيش الظلام

وهذادين ندين به الله — غرم البيشي (@goromalbeshe) September 9, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” الله يرد كيد كل منافق في نحره ومن أراد شراً لبلادنا الله يشغله ف نفسه وحفظ الله ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز وإبنه الشهم محمد بن سلمان”.