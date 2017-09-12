بيعت أغلى شقة سكنية في الشرق الأوسط، والتي تقع في برج ONE Palm Jumeirah، وهو ثاني أعلى برج ما زال قيد الإنشاء في منطقة نخلة جميرا بدبي، بمبلغ 102 مليون درهم أو 28 مليون دولار.

وأعلن عن ذلك في اليوم الثاني من فعاليات معرض “سيتي سكيب” في دبي.بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

الشقة التي ما زالت قيد الإنشاء تبلغ 45 ألف قدم مربع من طراز “بنتهاوس”، ويغطي سطحها أشجار ومسبح خاص لا يمكن الوصول إليه إلا عبر مصعد خاص بالمالك وتتمتع بإطلالة بانورامية (360 درجة) على أفق دبي والخليج العربي وجميرا بيتش رزيدنس وبرج العرب.

ويبلغ سعر القدم في المشروع 4000 درهم وهو أغلى سعر منذ عام 2008 ولم يشهده السوق إلا في شقق برج خليفة.

وأشاروا إلى أن “دائرة الأراضي والأملاك وثقت عملية البيع، وأصدرت شهادة الملكية العقارية للمشتري”.

وتعتبر “سيتي سكيب” من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في كل ما يتعلق بأعمال العقارات. ويقام سنوياً في العديد من المدن المهمة، وانطلق عام 2002 من مدينة دبي.