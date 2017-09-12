نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشائعات التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول لقائه مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا أساس لها.

جاءت تصريحات الرئيس التركي، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية اثناء عودته من العاصمة الكازاخية أستانا التي زارها بغية المشاركة في قمة لمنظمة التعاون الإسلامي. وفقا لما نقله موقع “ترك برس”.

وقال أردوغان تعليقاً على هذه الإشاعات: “أعتقد أنّ هناك بعض الجهات تسعى للترويج لمثل هذه الأنباء الكاذبة، فلم أتحدث مع رئيس النظام السوري ولا أنوي فعل ذلك”.

وبخصوص شراء تركيا منظومة “إس 400” الروسية، قال أردوغان إنّ بلاده دفعت للحكومة الروسية مبلغاً أولياً، وأنّ المرحلة المقبلة ستشهد وصول المنظومة إلى تركيا.