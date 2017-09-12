وجه الكاتب السعودي جمال خاشقجي صفعة مدوية لقاض سعودي حاول السخرية منه بعد قرار وقفه عن الكاتبة في صحيفة “الحياة”، حيث توعده بمصير الدعاة المعتقلين قائلا: “لا تستعجل يا جيفارا”.

وقال “خاشقجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يستمريء البعض الانكسار وقلة الحيلة فيسخر ممن يذكره بقيم يخشاها، فهذا يسخر ” يا جيفارا” وذاك ” يامنديلا” استعادة الكرامة لمن فقدها دهرا صعب !”.

يستمريء البعض الانكسار وقلة الحيلة فيسخر ممن يذكره بقيم يخشاها، فهذا يسخر " يا جيفارا" وذاك " يامنديلا" استعادة الكرامة لمن فقدها دهرا صعب ! https://t.co/ZaKj9GMbtN — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 11, 2017

وحول حديثه عن الكرامة، رد المغرد “على آل سلطان” بالقول: ” الوطن قبل الكرامة يا اخوان!”.

الوطن قبل الكرامة يا اخوان! — علي آل سلطان (@ali_alsul6an) September 11, 2017

ليرد “خاشقجي” قائلا: ” اعوذ بالله … من لا يملك كرامة لا يستحق وطنا “.

اعوذ بالله … من لا يملك كرامة لا يستحق وطنا . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 11, 2017

وكان الكاتب السعودي جمال خاشقجي، قد أعلن امس الاثنين أنه تم إيقاف نشر مقالته بصحيفة “الحياة” السعودية والتي وصفها بأنه بيته الذي سيعود إليه، مضيفا” أشكرهم وأقدر الظرف الذي اضطرهم لذلك .”

ودون “خاشقجي” عبر صفحته الرسمية بـ”توتير” وفقا لما رصدته (وطن) ما نصه:”لن أتوقف عن الكتابة ، مرحلة مؤقتة وسأعود للكتابة في الحياة فهي بيتي ، اشكرهم وأقدر الظرف الذي اضطرهم لذلك #ايقاف_جمال_خاشقجي_عن_الكتابه”.

وأشار “خاشقجي” في تغريدة أخرى إلى أن قرار الإيقاف اتخذ من قبل الناشر الأمير خالد بن سلطان، عطفا على توصية نائبه الأمير فهد بن خالد. حيث علق مؤكدا أن قرار الإيقاف جاء بسبب تغريدته عن الإخوان بقوله:”قرار الإيقاف بالفعل من قبل الناشر وقد تحدثت مع سموه قبل قليل ، اتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية واختلفنا حول الاخوان وله مني كل تقدير .”

وسرعان ما انتشر في فضاء “تويتر” هاشتاجا حمل عنوان ” #ايقاف_جمال_خاشقجي_عن_الكتابه”، ندد فيه النشطاء بممارسات آل سعود القمعية والتعسفية ضد أي صوت معارض.