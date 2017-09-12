أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع عقد مع روسيا لشراء منظومات صواريخ إس-400 المضادة للطيران، هو الأكبر بين البلدين حتى الآن، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية.

وقال “أردوغان” في تصريحات أوردتها صحف عدة من بينها “حرييت” إنه “تم التوقيع لشراء منظومات إس-400 من روسيا”، مضيفا انه “تم تسديد دفعة أولى”.

وتابع: “أضمن أن كل القرارات المتخذة وفق هذا الاتفاق تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجية بالكامل، وعلى ضوء ذلك، نفهم ردة فعل عدد من الدول الغربية التي تحاول ممارسة الضغط على تركيا”.

والشهر الماضي، أعربت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، عن قلقها من عزم تركيا شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية “إس 400”.

ومنظومة صواريخ “إس 400” هي منظومة مضادة لطائرات الإنذار المبكر، وطائرات التشويش، وطائرات الاستطلاع، ومضادة أيضاً للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

وتستطيع صواريخ “إس 400” إسقاط جميع وسائل الهجوم الجوي الموجودة حاليا بما فيها الطائرات والمروحيات والطائرات المسيّرة، والصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية التكتيكية التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 4800 متر في الثانية.