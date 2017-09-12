أعلنت إحدى الدول تنكيس علمها حداداً على الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة المصرية، يوم أمس الاثنين.

 

وأعلن الملكي الأردني، صباح اليوم الثلاثاء، عن تنكيس علم السارية حداداً على ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكداً أن العلم سيُـنكس من صباح اليوم وحتى الساعة السادسة مساء من اليوم نفسه، وذلك وفقاً لصحيفتي “الغد” و”الدستور” الأردنيتين.

 

وكانت دورية لقوات الأمن المصرية تعرضت لهجوم في محافظة شمال سيناء في ، أمس الاثنين، أسفرت عن وقوع 18 قتيلا وإصابة عدد من القوات، والذي تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

 

ونشرت وكالة الأنباء “واس” نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ، بياناً بإدانة المملكة العربية “واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة تأمين الطريق الأمنية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى”.

 

وذكر البيان أن “المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، ومجددا في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة مصر ضد الإرهاب والتطرف”.