أعلنت إحدى الدول العربية تنكيس علمها حداداً على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة سيناء المصرية، يوم أمس الاثنين.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، صباح اليوم الثلاثاء، عن تنكيس علم السارية حداداً على ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكداً أن العلم سيُـنكس من صباح اليوم وحتى الساعة السادسة مساء من اليوم نفسه، وذلك وفقاً لصحيفتي “الغد” و”الدستور” الأردنيتين.

وكانت دورية لقوات الأمن المصرية تعرضت لهجوم في محافظة شمال سيناء في مصر، أمس الاثنين، أسفرت عن وقوع 18 قتيلا وإصابة عدد من القوات، والذي تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، بياناً بإدانة المملكة العربية السعودية “واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة تأمين الطريق الأمنية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى”.

وذكر البيان أن “المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، ومجددا في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة مصر ضد الإرهاب والتطرف”.