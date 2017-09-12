علقت صحيفة “التايمز” البريطانية, على حملة الاعتقالات التي طالت عشرات الدعاة في المملكة العربية السعودية, أبرزهم الشيخ سلمان العودة, مشيرة إلى أن اعتقال الداعية العودة جاء على خلفية دعوته “بلاده” إلى السلام مع قطر.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الشيخ “العودة” وجه يوم الجمعة رسالة إلى 14 مليون متابع على «تويتر» يحث فيها حكومته على رأب الصدع الذي امتد إلى الشرق الأوسط في معسكرين متعارضين، في إشارة إلى الأزمة الخليجية، ومحاصرة 4 دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر منذ يونيو/حزيران الماضي. وفق ترجمة الخليج الجديد..

وكان آخر ما نشره العودة تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، قال فيها: «ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم ألّف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم».

تغريدة «العودة» جاءت عقب الاتصال الهاتفي بين أمير قطر، «تميم بن حمد آل ثاني»، وولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان آل سعود».

ووفق الصحيفة، ليست هذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها الشيخ «العودة»، ففي التسعينات قضى خمس سنوات في السجن بعد اتهامه بالتحريض علنا ​​ضد العائلة المالكة السعودية.

وأشارت إلى أنه منذ إطلاق سراحه من السجن في عام 1999، أدار الشيخ «العودة» موقعا إلكترونيا مؤثرا، هو IslamToday.com، والذي يبدو أنه قد تم إغلاقه الآن، كما استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع جمهوره الواسع باللغتين العربية والإنجليزية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الحديث عن قرب تنصيب «بن سلمان» ملكا، ورغبته في عدم وجود أي معارضة داخلية لهذه الخطوة، بحسب مراقبين.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.