أكد نشطاء سعوديون خبر اعتقال السلطات السعودية، للدكتور خالد العودة شقيق الداعية المعروف سلمان العودة والذي قبض عليه أول أمس، وذلك بسبب تأكيده خبر اعتقال آل سعود لأخيه الدكتور سلمان العودة.

كما أكدت حسابات سعودية شهيرة بـ”تويتر”، اعتقال الكاتب والخبير الاقتصادي السعودي المعروف عصام الزامل، وأيضا اعتقال الناشط المعروف عبدالله المالكي.

ودشن النشطاء هاشتاجا حمل عنوان “#اعتقال_الدكتور_خالد_العودة”، نددوا فيه بسياسات آل سعود القمعية وإسكاتهم لأي صوت معارض حتى لو وصل الأمر إلى التصفية أو الاعتقال، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات سينتج عنها انفجارا شعبيا قريبا لن يستطيع النظام مواجهته إطلاقا.

تأكد لدينا #اعتقال_الدكتور_خالد_العودة اليوم 12-09-2017 والسبب غالبا لأنه تكلم عن اعتقال أخيه #اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة — معتقلي الرأي (@m3takl) September 12, 2017

#اعتقال_الدكتور_خالد_العودة اتهمتوا العودة كذب بالتحريض تعتقلون أخوه حتى فرعون ما سواها — . (@___notme) September 12, 2017

#اعتقال_عصام_الزامل#اعتقال_الدكتور_خالد_العودة#اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده

اذا عندنا سجون تكفي للشعب بس الشعب ماعنده سكن يكفي له، هذي مصيبة🤐 — دانتي علي جهيري (@Averroesian) September 12, 2017

#اعتقال_الدكتور_خالد_العودة لأنه تكلم عن اعتقال أخيه #اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة — عمر بن عبدالعزيز 🤐 (@oamaz7) September 12, 2017

#اعتقال_الدكتور_خالد_العودة ماشاء الله تطورت الاعتقالات صاروا ياخذون العايله كامله — قصف|HO (@queenants1414) September 12, 2017

يشار إلى أن السلطات السعودية واصلت حملة الاعتقالات التي بدأتها قبل يومين وطالت دعاة بارزين مثل سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري)، حيث انضم عدد كبير إلى القائمة خلال الساعات الأخيرة.

وتم التأكد أنه خلال الساعات الأخيرة تم اعتقال كل من الدعاة الشيخ “يوسف الأحمد”، والشيخ “إبراهيم الفارس”، والدكتور “إبراهيم الناصر”، والشيخ “محمد الهبدان”، والشيخ “غرم البيشي”، والدكتور “محمد بن عبد العزيز الخضيري”