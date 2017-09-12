أكد نشطاء سعوديون خبر اعتقال السلطات ، للدكتور خالد العودة شقيق الداعية المعروف والذي قبض عليه أول أمس، وذلك بسبب تأكيده خبر اعتقال لأخيه الدكتور .

 

كما أكدت حسابات سعودية شهيرة بـ”تويتر”، اعتقال الكاتب والخبير الاقتصادي السعودي المعروف عصام الزامل، وأيضا اعتقال الناشط المعروف عبدالله المالكي.

 

ودشن النشطاء هاشتاجا حمل عنوان “”، نددوا فيه بسياسات آل سعود القمعية وإسكاتهم لأي صوت معارض حتى لو وصل الأمر إلى التصفية أو الاعتقال، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات سينتج عنها انفجارا شعبيا  قريبا لن يستطيع النظام مواجهته إطلاقا.

 

 

 

 

 

 

 

 

يشار إلى أن السلطات السعودية واصلت حملة الاعتقالات التي بدأتها قبل يومين وطالت بارزين مثل سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري)، حيث انضم عدد كبير إلى القائمة خلال الساعات الأخيرة.

 

وتم التأكد أنه خلال الساعات الأخيرة تم اعتقال كل من الدعاة الشيخ “يوسف الأحمد”، والشيخ “إبراهيم الفارس”، والدكتور “إبراهيم الناصر”، والشيخ “محمد الهبدان”، والشيخ “غرم البيشي”، والدكتور “محمد بن عبد العزيز الخضيري”